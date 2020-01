Sabotaggio ad Avanti un altro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti nei guai: le proteste sui social [FOTO]

Il guiness ad Avanti un altro!

Nella puntata di Avanti un altro! andata in onda ieri sera, giovedì 9 gennaio 2020 i telespettatori di Canale 5 hanno potuto assistere ad un guinnes dei primati. Infatti non era mai successo che dall’inizio fino al gioco finale ci fosse solo una concorrente a rispondere alle domande di Paolo Bonolis e quelle del mini-mondo.

Inoltre Giorgia è approdata alla fase finale del game show con 0 euro. Per regolamento, il programma le ha dato comunque 100 mila euro potenziali. E proprio dopo i titoli di coda che sul web si è scatenata una vera e propria protesta. Per quale ragione?

La decisione penalizzante di Paolo Bonolis

La concorrente Giorgia ha praticamente monopolizzato la quarta puntata della nona stagione di Avanti un altro!. Dopo aver risposto a delle domande in modo corretto per l’intero appuntamento, la ragazza si è trovata al gioco finale senza nessun bottino.

Complice i pidigozzi pescati, ovvero quello con su scritto La Pariglia. Nell’ultimo quarto d’ora si è ritrovata a tu per tu con Paolo Bonolis e soprattutto Luca Laurenti per dare in modo corretto i 22 quesiti per vincere un potenziale malloppo di 100 mila euro. M proprio in quei minuti che Giorgia ha subito un vero e proprio sabotaggio.

Il motivo? Invece di farle le domande il conduttore romano che è spigliato e veloce, ieri magicamente ha deciso di fargliele fare al Maestro. Il marito di Sonia Bruganelli che l’ho fatto per via delle sofferenze che gli ha fatto patire per l’intero appuntamento. (Continua dopo la foto)

Luca Laurenti penalizza la concorrente Giorgia

E proprio nella parte finale di Avanti un altro che è iniziata tutta un’altra storia. Come tutti ben sanno Luca Laurenti non è spigliato e chiaro come quando canta. E questo suo handicap ha totalmente penalizzato una preparata Giorgia. Infatti, oltre a farle perdere secondi preziosi che sono associati ai soldi, l’ha messa in difficoltà perché non riuscita a capire i quesiti.

Alla fine ha congelato ben 30 mila euro e solo per una risposta non è riuscita a portarseli a casa. Dopo la puntata si è scatenata una serie di polemiche sul web affermando che la concorrente in questione è stata penalizzata e merita di tornare a giocare.