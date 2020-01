Edd Byrnes muore l’attore che interpretò Vince Fontaine in «Grease»

Tutti in lutto per la morte di Edd Byrnes, un personaggio della tv molto noto a cavallo tra gli anni 50 e 70.

È morto Edd Byrnes, l’attore che interpretò nello spettacolo Grease, Vince Fontaine. L’anziano l’attore è morto all’età di 87 anni. Lo scorso mercoledì, senza alcun segnale di preavviso ha perso la vita.

E’ noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Vince, ovvero colui che ha condotto la gara di ballo nel film Grease del 1978. Insieme a Olivia Newton John e John Travolta nel film di Randal Kleiser, l’attore aveva avuto un ruolo abbastanza seguito ed era diventato poi una star famosa nel panorama internazionale.

Purtroppo però, mercoledì scorso ha perso la vita per cause naturali mentre si trova in California, a Santa Monica nella sua villa. A raccontare a tutti i suoi fan e seguaci cosa è successo e soprattutto, a dare un saluto all’uomo è stato suo figlio. Logan Byrnes, il figlio del noto attore è un anchorman famoso della TV di San Diego che ha voluto lanciare l’appello e far sapere che il padre ha perso la vita. Nel post ha scritto che con molto dolore e tristezza ha voluto dire a tutti della scomparsa del padre.

L’addio del mondo del cinema a Edd Byrnes

La via nel mondo dello spettacolo a Edd Byrnes è stato molto affettuoso. Infatti, tantissime persone direttamente sui social network hanno risposto all’appello del figlio che ha voluto avvisare tutti della morte inaspettata del padre. L’uomo da qualche tempo viveva a Santa Monica in California. Era un uomo molto particolare ed era voluto bene da tutti. Aveva perso suo padre all’età di 14 anni e nel 1962 aveva sposato l’attrice Afa Mynor.

Da questo matrimonio era nato Logan, ovvero il figlio che ha annunciato la morte dell’attore avvenuta all’età di 87 anni. Nessuno si aspettava che morisse improvvisamente. Infatti, nonostante l’ età tutt’altro che bassa, era in condizioni di salute davvero ottimali. Non ha detto addio ai suoi familiari, che hanno voluto ricordarlo anche attraverso i social network con molto affetto e tanta riconoscenza.

Il ricordo dell’attore e la sua carriera in tv

Viene ricordato come un uomo molto allegro che ha avuto tanta fortuna nel corso della sua vita. Il suo nome d’arte è quello di Edd Byrnes, ma in realtà il suo nome Edward Breitenberger. Negli anni Cinquanta ha iniziato la sua carriera di attore soprattutto, con il ruolo di Kookie nella serie televisiva poliziesca “77 Sunset Strip”. Avevo interpretato 137 episodi tra il 1958 e l’anno 1963.

Dopo il successo televisivo la Warner Brothers lo aveva scelto per tre film ed in particolare “Per un dollaro d’onore” del 1959, “Colpo Grosso” del 1960 e “Pugni, pupe e pepite” del 1970. Alla fine degli anni 60 a Cinecittà girò alcuni western. Poi arrivò il ruolo a Grease.