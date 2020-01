Tom Cruise è irriconoscibile: dopo il botox uguale a Nicole Kidman [FOTO]

Non solo le donne, sono sempre più anche gli uomini a cedere al ritocchino semplice, talvolta esagerando. E’ questo il caso del divo hollywoodiano Tom Cruise, che nel corso degli anni, a causa dei continui interventi, ha completamente rimodellato la fisionomia del suo viso. (Continua dopo il post)

Tom Cruise, troppo botox

Il 57enne ha abusato sin troppo del bisturi, al punto da aver cambiato completamente espressione. Sui social, ovviamente, le critiche sono davvero impietose e c’è chi addirittura grida ad una somiglianza sin troppo sconvolgente e surreale con l’ex moglie Nicole Kidman. Entrambi super liftati, con zero imperfezioni al viso e rughe inesistenti. (Continua dopo il post)

Il rapporto complicato tra Tom Cruise e Nicole Kidman

Per anni Tom Cruise e Nicole Kidman hanno incarnato il mito dell’amore perfetto: belli, innamorati e ricchi. I due si sono conosciuti sul set del film Giorni di Tuono e, dopo un lungo periodo di fidanzamento hanno deciso di convolare a nozze. Il loro matrimonio, celebrato nel 1990, è terminato dieci anni dopo.

Alla base delle motivazioni che hanno portato il rapporto a scoppiare inesorabilmente, ci sarebbe l’avvicinamento del divo al a Scientology. L’attrice non ha mai approvato le idee del movimento e più volte, anche pubblicamente, ne ha preso le distanze.

La religione è stata abbracciata anche dai due figli adottivi degli ex coniugi, Isabella e Connor, i quali da ormai anni hanno aderito in modo incondizionato.

Nicole Kidman non va al matrimonio del figlio

La non appartenenza della diva a Scientology ha creato una rottura a quanto pare insanabile all’interno del nucleo familiare. Qualche anno fa, infatti, il figlio adottivo Connor è convolato a nozze con la sua storica fidanzata italiana Silvia Zanchi. Grande assente alla cerimonia proprio mamma Nicole, alla quale pare sia stata vietata la presenza proprio a causa del suo non aderire alla fede professata dalla sua famiglia.

A comunicarlo è stata lei stessa in un’intervista che ai tempi ha creato non poco scalpore e sollevato una fortissima ondata di polemiche. Sotto accusa anche la durezza del suo ex, dal quale, secondo i rumors, sarebbe partita la volontà di non invitarla alla celebrazione.