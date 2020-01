Il paradiso delle signore trame al 17/01: Federico incontra Marcello

Imperdibili le puntate della soap opera in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Cosa succederà nelle puntate dal 13 al 17 gennaio? Marta soffrirà molto per la perdita del suo bambino, nonostante venga circondata dall’affetto del marito e delle amiche. Adelaide invece mediterà la sua vendetta ai danni di Umberto.

Il Paradiso delle Signore spoiler: la vendetta di Adelaide

Nelle puntate settimanali della soap campionessa di ascolti in onda sulla Rai, Silvia troverà il coraggio di dire a Luciano la verità riguardo le condizioni di salute di Federico, condizioni delle quali è stata anche informata l’ignara Roberta.

Nel frattempo, Marta continuerà a soffrire per la perdita del bambino. Vittorio, così come le Veneri, proveranno a consolarla facendole sentire tutto il loro affetto. La Guarnieri così, tornerà anche al lavoro. Intanto, Achille Ravasi viene informato da Flavia riguardo la relazione clandestina tra Adelaide e Umberto.

Stando agli spoiler de Il Paradiso delle Signore inoltre, Federico otterrà il permesso di recarsi al circolo e qui incontrerà Marcello. Roberta sarà decisamente imbarazzata. Agnese si arrabbierà con Rocco e Salvatore, che si sono intromessi nei suoi affari nel tentativo di sapere cosa è successo a Giuseppe. Inoltre, Adelaide penserà a come vendicarsi di Umberto.

Federico potrebbe non camminare mai più

Nelle puntate settimanali de Il Paradiso delle Signore, i genitori di Federico si informeranno per trovare un dottore in grado di dare una speranza a Federico che, nel frattempo, scoprirà per puro caso le sue reali condizioni di salute, rimanendone scioccato.

Adelaide intanto, sarà furiosa con Umberto per il fatto di aver giocato con i suoi sentimenti e mediterà di fargliela pagare. Cosa avrà in mente? Pare che a farne le spese siano i figli del banchiere, che verranno a sapere del fatto che il padre ha intrecciato una relazione con Flavia Brancia solo per prendersi i suoi soldi. Ovviamente, i ragazzi non apprezzeranno.

Successivamente, Riccardo proverà a fare ragionare Adelaide e a farla desistere dal vendicarsi di Umberto. Agnese, preoccupata per Giuseppe, finirà per mettersi in contatto con un uomo molto pericoloso.

Infine, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 4 che andranno in onda la prossima settimana su Rai 1, Ludovica parlerà male di Angela alla contessa. Stanca di tutta questa pressione, la giovane deciderà di licenziarsi dal Circolo. Come reagirà Riccardo quando lo verrà a sapere? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.