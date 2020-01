Scandalo Tina Cipollari, la confessione choc: ‘L’ho beccato con un altro uomo, per questo è finita tra noi…’

La delusione amorosa di Tina Cipollari

La carriera di Tina Cipollari ha preso al via un ventennio fa all’interno dello studio di Uomini e Donne. La vamp frusinate è giunta nel dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice di Roberto Manton. Quest’ultimo che è stato il primo tronista nella storia, che l’ha eliminata, preferendole un’altra ragazza.

Successivamente la padrona di casa le ha offerto il trono che ha condiviso con la collega Claudia Montanarini, opinionista storica della trasmissione di Canale 5 prima che avesse una discussione con la moglie di Maurizio Costanzo. Alla fine l’attuale opinionista aveva scelto Daniele ma la relazione è durata pochissimo.

Solo di recente la donna ha rivelato la ragione del fallimento di questo flirt. Sembra proprio pare il corteggiatore pare fosse gay tant’è vero che, si dice che una delle protagoniste di U&D raggiunto l’agriturismo gestito da ragazzo, lo avrebbe trovato in atteggiamenti intimi con un suo collaboratore.

Il ruolo di opinionista a Uomini e Donne

Dopo quella vicenda che l’ha scossa molto, sembra che Tina Cipollari abbia ricevuto la solidarietà da parte di Maria De Filippi per la forte delusione, ma anche anche per l’inganno che il corteggiatore aveva fatto nei confronti di Uomini e Donne.

E proprio per questa ragione iniziò il suo percorso di opinionista all’interno del dating show. Poi al Trono classico ha conosciuto Kikò Nalli, si sono sposati mettendo al mondo tre figli.

Il ritorno da Maria De Filippi dopo l’esperienza in Rai

Per qualche tempo Tina Cipollari ha lasciato Uomini e Donne approdando in Rai. Lì, infatti, ha partecipato a Il Ristorante, il reality show condotto da Antonella Clerici. Iniziò a fare teatro, ma per via di una nuova gravidanza fu costretta a lasciare.

Successivamente, nonostante il torto a Maria De Filippi, quest’ultima l’ha accolta nuovamente al dating show di Canale 5, al fianco di Gianni Sperti. Da quel momento in poi non si è più allontanata dal programma, anzi ha raggiunto una maggiore popolarità soprattutto da quando ha degli scontri con Gemma Galgani.