Claudia Dorelfi contro Roberta Zacchero si scambiano accuse “sei ridicola”

Scontro e veleni tra Claudia Dorelfi e Roberta Zacchero a Il Collegio 5: le due finiscono per offendersi e accusarsi.

E’ scontro aperto tra Claudia Dorelfi e Roberta Zacchero, due protagonisti de Il Collegio 5. Le due continuano ad avere degli scontri molto forti tanto che è scattata davvero una lite. Le parolacce sono numerose e adesso sembra che al centro dell’attenzione ci sia proprio questo duro scambio di opinioni tra le ragazze.

Lo screzio è avvenuto soprattutto, sui social network:uno scambio di accuse dove le offese certamente non scarseggiano. Nei giorni scorsi Roberta Zacchero aveva accusato l’altra sua compagna di imitarla sui social network andando a fare post molto simili a lei e utilizzando le stesse pose per le fotografie.

Ecco perché Roberta aveva scritto subito nei confronti della sua ex compagna che Claudia non è in grado di avere un suo stile, ma piuttosto riesce solo a copiare effettivamente quella che sono invece le pose fotografiche di Roberta. Volano gli stracci così, in un botta e risposta che è stato anche ripreso da alcune testate giornalistiche con una serie di punzecchiature e di offese di tutti i tipi. Nel corso degli ultimi giorni la lite è andata avanti a lungo.

La lite e le accuse di Claudia Dorelfi contro Roberta

Intanto sembra che la questione sia tutt’altro che calma perché Claudia Dorelfi ne ha dette di cotte e di crude. Infatti, su Instagram ha pubblicato nuovi messaggi dello scontro verbale che ha avuto con Roberta Zacchero.

Le due sono ai ferri corti e addirittura, sono arrivate anche ad offendersi l’una con l’altra. La prima ha detto nei confronti di Roberta, che è davvero ridicola. Un continuo giro gli insulti che per adesso sta facendo non di certo una buona pubblicità alle due ragazzine. Finiti gli insulti le due sono passate anche ad accusarsi di cose molto gravi.

La storia tra Roberta e George nel mirino di Claudia

Claudia Dorelfi ha tirato in ballo il fidanzato di Roberta, George Ciupilan dicendo che era nato qualcosa solo quando lei in realtà, era già stata con un altro, ovvero Samu. Insomma, una serie di problemi che hanno fatto mettere anche in discussione la storia che Roberta ha insieme a George.

La replica non è stata affatto pacifica da parte di Roberta, che a sua volta ha messo George in mezzo dicendo proprio che alla fine se lui ha scelto lei, il motivo è proprio perché lei non è in grado neanche di mantenere una conversazione civile.