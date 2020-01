Una Vita trama 13 gennaio: il messaggio inaspettato di Telmo su Celia e Felipe

Finalmente una bella notizia per i telespettatori di Acacias 38. La prossima settimana, infatti, inizierà con un piacevole colpo di scena che vedrà come protagonisti Celia e Felipe. Dopo giorni di silenzio assordante, la trama della puntata di Una Vita di lunedì 13 gennaio è incentrata proprio sulla loro guarigione.

Telmo, infatti, recapiterà a Casilda un messaggio molto importante volto ad informare tutto il paese circa i miglioramenti mostrati dai due ammalati. La gioia degli abitanti, ovviamente, sarà moltissima.

Una Vita: Casilda riceve un messaggio da Telmo

La trama della puntata di lunedì 13 gennaio di Una Vita sarà molto avvincente stando alle anticipazioni di Fanpage. Telmo continuerà a stare nell’appartamento di Celia e Felipe e tutti gli abitanti saranno preoccupati per la loro salute. Molti incominceranno a credere che i tre protagonisti non siano riusciti a sopravvivere al virus. Inaspettatamente, però, Casilda riceverà un messaggio dal sacerdote Martinez circa le condizioni di salute degli ammalati.

La donna sarà lieta di comunicare a tutti che, finalmente, i due innamorati stanno rispondendo in modo positivo alla cura farmacologica, per tale ragione sono in via di guarigione. Tutti gli abitanti gioiranno della notizia, specie Lucia che era profondamente preoccupata per sua cugina e per Padre Telmo. In un’altra famiglia, intanto, continueranno a verificarsi delle discussioni molto accese.

Trama 13 gennaio: Inigo e Leonor sempre più distanti

Inigo continuerà a scommettere sulle gare clandestine di boxe e Leonor sta incominciando a sospettare di lui. A quel punto, allora, il protagonista deciderà di mostrare alla sua compagna i soldi delle guadagnati in tutto questo tempo e proverà a tranquillizzarla. Per rendere credibile la sua versione dei fatti, il cavaliere dirà di aver guadagnato quel denaro con molta fatica e dedizione. La trama del 13 gennaio di Una Vita, però, lascia intendere che la donna non si lascerà abbindolare dalle parole di Inigo.

Proprio per tale ragione, i due cominceranno ad avere delle discussioni sempre più pesanti. Nel frattempo, Servante continuerà ad essere devastato dalla scoperta fatta su Paciencia. L’uomo, infatti, non riuscirà ad accettare la notizia di essere stato tradito e deciderà di escogitare un piano per andare più a fondo.