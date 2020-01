U&D, Maria De Filippi contro Giovanna e Giulio: lei “Sottona”, lui “Testa di…” (VIDEO)

Oggi è andata in onda una puntata molto importante di Uomini e Donne. Dopo giorni di attesa, finalmente, nell’ultimo giorno della settimana è stato trasmesso il trono classico e al centro dell’attenzione c’è stato Raselli. Nel corso della puntata, però, grande scalpore hanno generato gli interventi di Maria De Filippi su Giovanna e Giulio.

Nel tentativo di fare da paciere tra i due, infatti, la padrona di casa si è trovata a rivolgersi a loro anche in modo brusco. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il battibecco tra Maria De Filippi e Giovanna

Continua il percorso di Giulio che, stando a quanto trapelato dall’ultima registrazione di Uomini e Donne, non ha ancora fatto la sua scelta. Nella puntata andata in onda oggi, venerdì 10 gennaio, i telespettatori hanno assistito ad un duro confronto tra l’Abate e Raselli. La corteggiatrice, purtroppo, non riesce proprio a lasciarsi andare e questo sta impedendo ai due di viversi serenamente questa esperienza.

Allo scopo di rendere un po’ più sereno il clima è intervenuta Maria De Filippi che, tuttavia, si è rivolta in modo molto brusco verso Giovanna e Giulio. L’intento della conduttrice, ovviamente, non è mai stato quello di ferire i due ragazzi ma, semplicemente, quello di metterli di fronte alla realtà. La prima ad essere presa di mira è stata Giovanna. Maria, infatti, l’ha definita una “sottona”, ovvero, una persona che fa tanto la dura, ma che in realtà si farebbe mettere i piedi in testa in una relazione.

La conduttrice rimprovera Giulio

L’Abate ha colto l’ironia della presentatrice, anche se non ha potuto fare a meno di rispondere chiedendo alla De Filippi come reagirebbe se lo dicessero a lei. La conduttrice, allora, senza problemi ha risposto alla provocazione ed ha detto che non le dispiacerebbe esserlo. Dopo il simpatico battibecco con Giovanna, Maria De Filippi è passata a Giulio.

Dopo la messa in onda dell’esterna con Giulia, in cui i due si sono baciati, l’Abate ha manifestato la volontà di andare via. Dopo le estenuanti esortazioni a rimanere da parte del tronista, però, si è lasciata scappare qualche lacrima. Giulio, però, non si è reso subito conto di quanto stesse accadendo, per questo la padrona di casa lo ha ripreso definendolo una testa di…