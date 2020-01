Avanti un altro! cambia conduttore: la decisione di Paolo Bonolis sul gioco finale

Il ritorno di Avanti un altro! nel preserale di Canale 5

Da circa una settimana Canale 5 ha deciso di rivoluzionare la fascia preserale dopo il predominio di Gerry Scotti. Infatti quest’ultimo, infatti, per diversi mesi è stato alla guida di due game show: Caduta Libera classico, ma anche la versione Splash estiva, è poi Conto alla Rovescia.

E proprio il quiz appena citato ha abbassato la media di share facendosi battere nettamente dalla concorrenza formata da L’Eredità di Flavio Insinna. Ora, invece, col ritorno di Avanti un altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti c’è stato un netto aumento degli ascolti.

Luca Laurenti nuovo conduttore del game show della rete ammiraglia Mediaset

Ebbene sì, nella nona stagione di Avanti un altro! ha un nuovo conduttore che per non si è comportato in modo esemplare. Nell’appuntamento in onda due giorni fa, giovedì 9 gennaio, il Maestro Luca Laurenti ha sostituito Paolo Bonolis nel gioco finale del game show del preserale di Canale 5.

La decisione è stata presa dal presentatore romano che dopo aver giocato solamente con la concorrente Giorgia per l’intera puntata, si è voluto vendicare. La ragazza, però, ha perso l’intero montepremi in palio paria centomila euro, dando errata l’ultima risposta. Ma subito dopo sul web si è scatenata una vera e propria polemica.

La protesta del popolo del web è la solidarietà alla concorrente Giorgia

Il popolo del web non ha proprio digerito la decisione di Paolo Bonolis di affidare la conduzione al suo caro amico e collega Luca Laurenti. Il motivo? Sappiamo tutti che il Maestro fa fatica a pronunciare due parole di seguito che hanno un senso compiuto. E se quando canta viene la pelle d’oca, quando parla vi vuole il televideo con la pagina 777.

Oltre a far perdere dei secondi preziosi alla concorrente Giorgia, il cantante l’ha fatta confondere al punto da farla sbagliare più volte. Gli utenti web di sono scagliati contro il padrone di casa reo di aver sabotato il gioco finale penalizzando moltissimo la ragazza.