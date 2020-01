Serena Enardu, l’affondo di Salvo e Patrick: “Lui ingenuo, lei una serpe”

Serena Enardu criticata da Salvo Veneziano e Patrick Ray Pugliese per il trattamento a Pago

Su “cortesia” di Alfonso Signorini, la storia tra Pago e Serena Enardu è tornata a imperversare nelle ultime ore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha incontrato il cantante al Grande Fratello Vip, nonostante i telespettatori non le abbiano concesso di passare una settimana tra le mura della Casa di Cinecittà.

Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano hanno commentato l’accaduto, contestando aspramente le decisioni della bella sarda. Scatenato soprattutto il finalista della prima edizione, al punto di dichiararsi disgustato per la scena assistita. Ben altro giudizio espresso verso Pago, tenuto in alta considerazione dai due storici protagonisti del papà di tutti i reality.

Figura di “m…”

Senza peli sulla lingua, Salvo puntualizza di criticare esclusivamente Serena Enardu, perché ha fatto una “pessima” figura, peggio di “m…”. Dopo la relazione finita a Temptation Island Vip 2, Patrick gli ha dato corda. Poi Veneziano ha sparato a zero sulla donna relativamente al confronto avuto con l’artista e il comportamento a TIV 2.

Lei mentre entrava nello show presentato da Alessia Marcuzzi batteva i piedi, faceva l’annoiata. È sbagliato umiliare il proprio compagno, inaccettabile e indecoroso. Lo ha fatto passare come un uomo incapace di guadagnare, perché magari lui affrontava un periodo così così.

Salvo ha proseguito l’attacco contro Serena Enardu. Lo ha spu****ato davanti a milioni di persone. Ma quale donna è? Le ha fatto schifo, ammette in onestà. Il siracusano ha dunque precisato che a non andargli affatto giù non sono state tanto le ragioni, quanto piuttosto i modi utilizzati dall’ex protagonista del dating show nei suoi recenti trascorsi tivù.

Serena Enardu bocciata in toto

Invece nei riguardi di Pago prova solamente grande stima, pensa che sia innamorato e ascolti il suo cuore. Patrick ha concluso il discorso nello stesso stile: lui è ingenuo, lei è una serpe. Nel docu-reality della rete ammiraglia Mediaset si è atteggiata davvero male, da ciò che ha avuto occasione di vedere. Forse – ha chiosato Patrick – non dovrebbe concederle il perdono.