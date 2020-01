Il Segreto trame Spagna: Francisca torna a Puente Viejo

Nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto, che in Italia vedremo tra circa un anno per via della differenza temporale della messa in onda, Francisca torna a Puente Viejo dopo una lunga assenza.

La Montenegro desterà stupore nei paesani, in quanto tutti la credevano morta. Dolores, nonostante si impegni a scoprire tutti i dettagli, dovrà rassegnarsi all’idea di restare senza informazioni.

Il Segreto anticipazioni: la ricomparsa di Francisca Montenegro

La Montenegro, finalmente, potrà fare rientro nel suo amato borgo. Accompagnata da Don Ignacio, la matrona scioccherà i paesani. Nel frattempo, Carolina e Pablo dovranno stare separati a forza, per non rischiare di lasciarsi trasportare dal loro amore impossibile.

Rosa invece potrà passare del tempo piacevole in compagnia del fidanzato, al quale racconterà di essere molto felice con sua madre Isabel. Adolfo sarà sorpreso dalle sue parole, conoscendo una donna completamente diversa da quella descritta dalla giovane.

Le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto proseguono con Carolina che, affranta dopo aver scoperto di essere la sorella del ragazzo che in realtà ama, scrive a sua madre svelandole la storia del suo amore impossibile. Nel frattempo, Encarnación sarà preoccupata per Alicia, dopo aver trovato tra i suoi effetti personali una lettera inquietante e un’arma da fuoco. La donna non ci penserà due volte nel sequestrare tutto alla figlia, ansiosa che possa commettere una follia.

Francisca costretta a nascondersi

Le anticipazioni delle puntate spagnole Il Segreto rivelano inoltre che ci sarà il tanto atteso incontro tra Maqueda e il Marchese. Isabel, ovviamente, non ne sarà affatto felice e rovinerà tutto con la sua solita acidità.

Nel mentre, Francisca potrà godersi ancora per poco la sua libertà a Puente Viejo. La matrona è consapevole di essere braccata da Eulalia e pertanto dovrà trovare un posto sicuro nel quale nascondersi. Nessuno dovrebbe sapere che è nelle vicinanze da mesi, tanto meno a Puente Viejo.

Infine, come rendono noto le anticipazioni de Il Segreto, Raimundo si recherà nel vecchio padiglione, certo di incontrare la sua amata. Peccato che Antonita gli dica che la Montenegro non lo voglia ricevere. Mauricio invece, verrà a sapere che la sua adorata Francisca è ancora in vita e che ha bisogno di lui.

Scortato da due uomini di Isabel, il Godoy la incontrerà, promettendole di eseguire come un tempo tutti i suoi ordini. Eulalia, nell’ombra, sembra però aver già intuito che l’odiata parente è molto più vicina di quanto possa immaginare.