Oroscopo Paolo Fox del 13 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 13 gennaio annuncia notizie abbastanza interessanti per tutti i segni zodiacali. Le persone del Toro hanno via libera per realizzare i propri progetti, mentre i nativi dell’Acquario devono fare economia. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 13 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata ricca di tensioni. Giovedì e venerdì saranno due giornate che metteranno alla prova la vostra pazienza. In questo periodo spinoso non dovete avere fretta a dare delle risposte, sia nel campo amoroso e sia in quello lavorativo.

Toro – In questa giornata avete la possibilità di realizzare ciò che v’interessa. Fino a venerdì potrete fare delle scelte utili per il futuro e coinvolgere nei vostri progetti anche le persone amate. Entro mercoledì dovete fare chiarezza.

Gemelli – In questa giornata c’è una forte agitazione. Chi ha un nuovo lavoro non si sente a proprio agio, invece, chi ha iniziato un nuovo percorso si sente un po’ fuori gioco. Fino a mercoledì potreste sentire delle nostalgie.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Avete bisogno di liberarvi di qualche peso e queste prossime due giornate vi aiuteranno a recuperare. Lunedì favorevole per l’amore, anche se le solite opposizioni planetarie portano sempre dei conflitti. In ogni modo, in questo periodo c’è molta passionalità.

Leone – Lunedì e martedì sono giornate forti da sfruttare, mentre mercoledì e giovedì avrete un piccolo calo. In questo periodo siete talmente agitati che è normale vivere giornate fatte di alti e bassi. Periodo positivo per l’amore, finalmente avete superato una crisi nata nel mese scorso.

Vergine – La settimana inizia con la Luna nel segno, più vi avvicinate a febbraio più saranno le possibilità di ottenere grandi consensi. Nella giornata di martedì vi sentirete un po’ stanchi ma questo è normale perché voi non vi risparmiate mai. Infatti, vi sentite sicuri solo quando avete un lavoro che vi soddisfa.

Previsioni astrali di lunedì 13 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata dovete capire se una relazione funziona oppure no. In primavera ci sarà un transito importante di Saturno, perciò molte decisioni che dovete prendere avranno esito positivo tra marzo e maggio.

Scorpione – Inizio di settimana che lascia un po’ a desiderare. Ci sono troppe polemiche e situazioni rimaste in sospese. Se dovete apportare dei cambiamenti nella vostra vita sentimentale, fatelo adesso. Le coppie di lunga data devono affrontare problemi che riguardano i figli o i soldi.

Sagittario – In questa giornata vi sentite un po’ agitati. Il vostro è un segno che ogni tanto vuole fare scelte diverse dal solito. Fino a mercoledì tutto vi sembra più difficile da gestire. Inoltre, ci sono degli obblighi e delle responsabilità che non potete evitare, perciò per i prossimi tre giorni dovete fare tutto con calma. Siate cauti nelle relazioni d’amore.

L’oroscopo di Paolo Fox del 13 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Le necessità di questo periodo sono quelle di portare avanti i progetti in cui credete. Ecco perché queste settimane sono di buon auspicio per costruire qualcosa di bello. Sono favoriti coloro che vogliono cambiare o migliorare il proprio lavoro. In amore, presto avrete la possibilità di fare scelte molto importanti.

Acquario – Anche se non ci sono più le stelle avverse di fine 2019, vi sentite molto stanchi. Questo inizio settimana è un po’ pericoloso per i soldi, quindi dovete fare molta attenzione alle spese e fare economia. Nei prossimi due giorni dovete fare attenzione anche ai rapporti con gli altri.

Pesci – Si annuncia una settimana vittoriosa, nonostante la Luna opposta. Anche se ci sarà qualche piccolo malessere, nessuno può bloccare i grandi eventi che vi capiteranno in questo periodo. Si consiglia di programmare bene tutte le situazioni da portare avanti, sia nel lavoro che in campo sentimentale.