Uomini e Donne, anticipazioni 14 gennaio: Armando allontanato dal Trono over

Martedì 14 gennaio 2020 va in onda il secondo appuntamento del Trono over di U&D

Oggi pomeriggio, martedì 14 gennaio 2020 alle 14:45 su Canale 5, subito dopo la soap opera spagnola Una Vita Acacias 38, va in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Stiamo parlando del popolare e seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Stando alle anticipazioni diffuse sul web dal noto portale internet Il Vicolo delle News e dai canali social, Facebook e Instagram, i telespettatori assisteranno alla seconda puntata settimanale del Trono over. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per conoscere tutti gli spoiler vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Spoiler Trono over: Gianni Sperti smaschera Armando Incarnato

Gli spoiler della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, rivelano che Gianni Sperti porterà in studio una clamorosa segnalazione. Nello specifico l’opinionista dimostrerà che Armando si sta davvero vedendo con una ragazza fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Questa conoscenza andrebbe avanti da molto tempo e quindi sta prendendo in giro tutti, dame e redazione. Ovviamente tutti i presenti rimarranno a bocca aperta. Inoltre le dame che Incarnato stava conoscendo perderanno le staffe perché si sono sentite prese per i fondelli.

Ad ogni modo il sito Il Vicolo delle News non dà molti spoiler su questo scontro fra il collega di Tina Cipollari e Armando, quindi dovrete per forza vedere l’appuntamento odierno. Tuttavia sappiamo che il cavaliere napoletano è stato smascherato ed è stato invitato dall’ex ballerino a lasciare lo studio di Uomini e Donne per sempre.

Uomini e Donne: le partenze dal dating show di Maria De Filippi

A questo punto dopo l’allontanamento della scorsa settima di Juan Luis Ciano, ora tocca ad Armando Incarnato a lasciare il Trono over di Uomini e Donne. Mentre lo scorso mese erano stati altri due protagonisti ad abbandonare il parterre senior. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, ma in quel caso se ne sono andati di spontanea volontà per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.