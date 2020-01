Paolo Bonolis e la storica telefonata ad Antonio e Costantino a Fattore C (VIDEO)

Molto spesso, il conduttore di Avanti un Altro si imbatte in concorrenti davvero eccentrici che danno luogo ad episodi particolarmente esilaranti. Nelle ultime ore, infatti, è stata rispolverata una straordinaria telefonata che Paolo Bonolis ebbe durante il programma Fattore C, andato in onda diversi anni fa, con il concorrente Antonio Costantino.

La vicenda prese una piega davvero divertente a causa del doppio nome del concorrente e della sua poca scaltrezza e lucidità nel rispondere ad alcune domande. La conversazione si protrasse per quasi 13 minuti ed il contenuto è tutto da ridere.

Paolo Bonolis riceve la telefonata di Antonio Costantino

Un po’ di anni fa, nella fascia preserale, andava in onda un programma chiamato Fattore C. Alle redini c’era Paolo Bonolis che, con il suo modo di fare e la sua ironia, riusciva sempre a strappare qualche sorriso ai telespettatori. Durante un’apparente tranquilla puntata, il conduttore si imbatté in un concorrente molto particolare. Il nome del protagonista era Antonio Costantino e Paolo Bonolis ci mise davvero poco a trasformare la telefonata in un vero e proprio show.

Il concorrente non era certamente tra le persone più preparate, sta di fatto che non riuscì ad aggiudicarsi il montepremi di 1000 euro messo a disposizione. Nel caso specifico, doveva rispondere a delle domande le cui risposte sarebbero dovute incominciare tutte con la lettera T.

Il video dell’esilarante conversazione

Per tutta la durata della telefonata, Paolo Bonolis non fece altro che chiedere di parlare prima con Antonio, poi con Costantino e viceversa nella speranza che una delle due personalità del concorrente desse le risposte esatte. Ad un certo punto, però, il collega di Luca Laurenti si prese addirittura una pausa durante la quale non riuscì a trattenere le risate.

L’apice si toccò nel momento in cui il concorrente in questione doveva riagganciare la telefonata. Il conduttore, dopo averlo informato di non aver vinto, provò ad esortarlo a chiudere la conversazione. Antonio Costantino, però, non sembrava collaborare e, anche in questa circostanza, la situazione prese una piega davvero divertente. Di seguito è riportato il video integrale che sta generando molto scalpore nelle ultime ore.