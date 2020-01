Ursula Bennardo si arrabbia con i fan: “Imparate l’educazione!”

Furiosa con i fan Ursula Bennardo perde le staffe perché qualcuno va troppo oltre e questo non le sta bene, scopriamo cosa è successo!

Importunata sul suo profilo Instagram, Ursula Bennardo perde le staffe e dice ai fan di imparare l’educazione. Cosa è successo alla ex dama del Trono Over? perché Ursula Bennardo ha reagito così con i follower? Dopo aver concluso la sua esperienza negli studi televisivi di Uomini e Donne, la Bennardo non ha smesso di comunicare con i social.

La compagna di Sossio Aruta, mamma oggi di una bambina, Bianca, avuta con lui, è molto attiva e aggiorna costantemente i suoi folowers. Ogni giorno, infatti, non perde occasione di metterli al corrente di cosa fa durante la giornata.

In questo modo i fan la conoscono molto bene, anche se lei ad oggi non è più in trasmissione. Soprattutto coloro che l’hanno seguita mentre lei al Trono Over sembrano abbiano anche una certa confidenza con lei, proprio perché sanno tutto!

Ursula Bennardo rimprovera i fan

Messo in chiaro questo piccolo ma importante dettaglio, è naturale che alcuni di loro a volte si lasciano sfuggire qualche parola di troppo! E non solo! Alcuni fan scrivono tantissimi messaggi privati alla compagna di Sossio Aruta, proprio come se fossero amici da sempre!

E questa cosa a Ursula non piace proprio, lei non ha mai detto una parola di troppo, per cui chiede rispetto e poca confidenza. La del programma di Maria De Filippi ha quindi perso le staffe con alcuni che la apostrofano con un ehii!

E dice loro di imparare l’educazione, perché non è giusto prendere confidenza con una persona che non ha mai conosciuto realmente. Insomma, la pazienza di Ursula è andata a farsi benedire e non ci ha pensato due volte a rimproverare gli utenti.

La reazione di Ursula esagerata, ma l’argomento è un altro

Tuttavia, potrebbe essere un altro il motivo che ha fatto sbottare la bella Ursula. Sembra che qualche utente abbia accennato al matrimonio con Sossio, e a quando si farà. Questo argomento probabilmente non è piaciuto a Ursula, in quanto al momento pare che di matrimonio non se ne parla.

Inoltre, pare che durante le vacanze natalizie la Bennardo sia sfogata a lungo sui social riguardo la sua famiglia allargata. Forse ci sono stati dei problemi con Sossio? In effetti, la reazione di Ursula per una parola confidenziale da parte dei fan sembra eccessiva, cosa ci sarà sotto? staremo a vedere!