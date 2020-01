Il Segreto, anticipazioni spagnole: amori impossibili

La dodicesima stagione de Il Segreto sta per arrivare su Canale 5 e possiamo già darvi interessanti anticipazioni. Marcela e Tomas si fidanzeranno segretamente mentre Matias è in carcere lontano da Puente Viejo mentre Pablo e Carolina scopriranno di essere fratelli, dovendo così rinunciare al loro amore impossibile.

Il Segreto, spoiler: Raimundo si presenta alla Casona

Nelle nuove puntate della soap, Raimundo sarà alla spasmodica ricerca di Francisca dopo che i due sono tornati da Madrid. L’Ulloa si presenterà alla Casona in compagnia di Mauricio e qui farà la conoscenza di Isabel e del marchese.

Intanto, Marta si confiderà con Manuela, felice di non tornare a Bilbao. La ragazzina, in occasione di una passeggiata in paese, è rimasta affascinata da Adolfo, con il quale si è scambiata sguardi complici. Misteriosamente, il marchese ordinerà ai servi di preparare il padiglione della sua dimora e di adibirlo a stanza, ma richiederà la massima discrezione.

Maqueda informerà invece la signora Isabel dei nuovi investimenti di Don Ignacio. La marchesa si infurierà, in quanto il denaro è stato impiegato per rendere più sicuro il posto di lavoro, azione per lei inutile. Le anticipazioni de Il Segreto svelano inoltre che Raimundo tornerà di nuovo alla locanda di Marcela, chiedendole per l’ennesima volta se abbia visto Francisca.

L’amante della De Molino, dopo aver aspettato che l’Ulloa si allontani, farà visita a Marcela. Inaspettatamente, Mauricio sarà nei paraggi e, dopo aver visto la donna piangere, le chiederà cosa stia succedendo. La moglie di Matias così, confiderà al Godoy che in realtà Tomas è il suo amante.

L’amore disperato di Pablo e Carolina

Quello di Tomas e Marcela non sarà l’unico amore impossibile in quel di Puente Viejo nelle nuove puntate della soap Il Segreto. I due giovanissimi infatti, dopo essersi scambiati baci appassionati, saranno pronti a rendere pubblico il loro fidanzamento. Il destino però sarà loro avverso.

Come confermano le anticipazioni de Il Segreto infatti, il padre adottivo di Pablo gli dirà che Carolina è sua sorella. Inoltre, Encarnación metterà al corrente suo marito che Alicia, la loro figlia, non sta andando all’Accademia per studiare Economia e Commercio.

I due decideranno cosi di chiedere alla diretta interessata che, evidentemente, ha qualcosa da nascondere. Alla dimora dei marchesi invece, un ospite misterioso sta per entrare nel padiglione fatto preparare dai servi e dalle cameriere, di chi si tratta? Non resta che attendere le prossime puntate per sapere tutti i dettagli in merito.