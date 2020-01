Aurora Ramazzotti con le ‘corna’: la figlia di Michelle Hunziker è stata tradita? La foto sconvolgente

Aurora Ramazzotti attiva su Instagram

Chi segue Aurora Ramazzotti sa perfettamente che è molto attiva suo social network. La ragazza, infatti, oltre a lavorare in radio è un’influencer molto apprezzata.

Qualche giorno fa la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso uno scatto su Instagram lasciando perplessi e scatenando la curiosità a tutti i follower. In molti, infatti, si sono chiesti se questa foto ha a che fare con un tradimento da parte dello storico fidanzato Goffredo Cerza.

La strana foto su IG crea curiosità ai follower

Aurora Ramazzotti sta attraversando un periodo roseo dal punto di vista professionale. Da poco è rientrata dalle vacanze natalizie che ha trascorso ai tropici insieme al padre Eros e al fidanzato Goffredo.

A testimoniarlo sono le numerose foto e clip che tutti e tre hanno postato sui loro rispettivi account IG. L’influencer è felicemente fidanzata con Cerza da ben tre anni. Quest’ultimo è romano, ma vive a Londra da diverso tempo, dove si è recentemente laureato in ingegneria.

E proprio in Gran Bretagna che ha conosciuto la primogenita della Hunziker. Sarebbe stata Sara Daniele, amica in comune e figlia del compianto Pino, a presentarli. Il giovane è molto sportivo e un paio d’anni fa ha aperto un blog dove parla di nutrizione e sport dando anche dei consigli.

Aurora Ramazzotti è stata tradita da Goffredo Cerza?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sembrano innamorati più che mai, almeno a giudicare dagli scatti che tutti e due condividono sui loro canali social, ma è proprio su IG, che la figlia di Michelle Hunziker ha postato una foto che ha scatenato la curiosità dei follower.

Nello specifico la si vede indossare un anello con una testa di un cervo, l’animale con cui è solito indicare un tradimento. Al fianco della Storia la ragazza ha scritto la seguente didascalia: “Anello con un cervo premonitore”.

L’influencer, però, non ha menzionato la sua dolce metà, quindi non sappiamo se l’immagine in questione sia rivolta a Goffredo. Anzi, per la precisione nella foto successiva Aurora ha messo una dedica canora rivolta a lui.