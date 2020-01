Serena Enardu, critica dalla Trevisan: “Non sarei mai entrata nella Casa”

Serena Enardu: l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, commenta il suo ingresso nella Casa

Archiviato Temptation Island Vip 2, la storia tra Pago e Serena Enardu pareva morta e sepolta. Invece no, forse le possibilità per un ritorno di fiamma esistono.

Messo alla prova il sentimento nel docu-reality, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva appurato di non essere più innamorata del compagno, dopo lunghi anni.

Solamente una volta intrapresa dal cantautore la nuova avventura televisiva nella Casa, Serena Enardu gli ha rivelato di provare ancora un sentimento nei suoi confronti, mandando Pacifico Settembre in tilt.

Attraverso le pagine del settimanale Chi, Miriana Trevisan commenta i recenti sviluppi. L’ex marito non se l’aspettava dell’evoluzione. Guardandolo dritto negli occhi ha visto la sua ferita ancora aperta. Occorre tempo per ricucire la ferita. Resta da capire secondo la showgirl se Pago ridarà fiducia alla Enardu, malgrado il tradimento, o se il cuore rimarrà infranto.

Coccolati figlio e famiglia

Concluso Temptation Island Vip 2019, Pago non ha cercato né voluto Serena Enardu. Ma si è coccolato il figlio e la famiglia, deciso a ripartire. Invece la Enardu sta compiendo un percorso personale, perché solamente ora ha il quadro completo. Ha cercato una comunicazione, che secondo Miriana è mancata. Certamente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro di lei.

La Trevisan è convinta: Pago ama ancora Serena. Ma ha smarrito la fiducia. Non lascerebbe mai il reality per Serena perché adesso reclama il proprio spazio. A prescindere dal ritorno di fiamma o meno, spera stiano bene perché da tempo entrambi soffrono e non vorrebbe vederli trascinare inutilmente il rapporto nel tempo.

Serena Enardu: la reazione del figlio di Pacifico Settembre

All’ingresso di Serena nella Casa, Nicola, il figlio nato dalla relazione tra la Trevisan e il gieffino, ha preferito abbandonare la tv e non è più tornato a vedere il padre. Preferisce assistere a dirette divertenti e commenta lungo la giornata. Lo ha fatto con la massima semplicità.

Il bacio prima che Serena uscisse dalla porta rossa, Miriana lo reputa un puro atto di gentilezza e galanteria nei suoi riguardi. È orgogliosa di Pago, di come ha gestito l’intera faccenda.

E al posto dell’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, non sarebbe assolutamente entrata nel programma. Questo viaggio Pacifico lo deve fare indipendentemente.