Ylenia Carrisi è viva, il messaggio d’aiuto alla Polizia: ‘Aiutatemi, mi tiene prigioniera…’

Il grande desiderio di Ylenia Carrisi

Nonostante siano trascorsi 26 anni dalla sua scomparsa, i rumors intorno alla primogenita di Al Bano, Ylenia Carrisi, non sono mai terminati. Ricordiamo che la ragazza ha fatto perdere le sue tracce durante una sua vacanza a New Orleans.

In questi anni sono girate diverse voci sulla possibile fine della giovane che ora sarebbe una 50enne. Il progetto della Carrisi era quello di scrivere un libro sugli homeless, immedesimandosi in loro per almeno un decennio. Una idea contrastata da padre Al Bano, da cui aveva deciso di scappare come dimostra la stessa confessione fatta dal Maestro tempo fa.

Quest’ultimo ha raccontato del loro viaggio in America con tutta la famiglia ed erano presenti anche il fratello e la sorella di Romina Power. E proprio lì Ylenia ha espresso il suo desiderio di scrivere un libro.

Ylenia e le varie discussioni col padre Al Bano

Al Bano ha ricordato quel momento raccontando della sua presa di posizione sulla figlia. Infatti il Carrisi era contrario alla decisione di Ylenia chiedendole di finire prima l’università. Lei era molto brava con le lingue, per questo stava studiando a Londra.

Ma la figlia di Romina Power si era messa in testa di scrivere un libro sugli homeless e nessuno è riuscito a farle cambiare idea. A quel punto il Maestro ha cercato di farla ragionare ma lei scappò via. Quindi il cantautore ha cercato di fermarla ma lei si è rivolta alla polizia dicendo che lui la teneva prigioniera e le faceva del male.

I presagi prima della scomparsa

Una volta tornato in albergo, Al Bano ha raccontato tutto a Romina Power che tra l’altro si è arrabbiata con lui dicendogli che era stato troppo duro con Ylenia. Da quel momento in poi non ha più visto la primogenita.

Una volta tornato a Cellino San Marco ha iniziato ad assistere a delle cose strane, come vedere gatti neri e il presepe presente nella sua camera da letto ha preso fuoco.