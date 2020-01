Bufera contro Alfonso Signorini al GF VIP: “Vai tu in un centro antiviolenza”: la squallida copertina

La puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP è stata sicuramente molto entusiasmante. Alfonso Signorini ha dato il via alla diretta trattando un argomento molto delicato, ovvero, la squalifica di Salvo Veneziano a causa delle frasi contro Elisa De Panicis. L’ex concorrente ha avuto la possibilità di scusarsi pubblicamente con tutto il genere femminile e con la diretta interessata.

Tuttavia, il conduttore ha deciso di fare una bella ramanzina anche ai tre che erano con lui al momento del misfatto, ovvero, Sergio, Partrick e Pasquale. Il pubblico da casa, però, non ha molto apprezzato l’accanimento contro i protagonisti. Su Twitter, infatti, sono apparsi dei retroscena inediti proprio sul conduttore.

La decisione discussa di Alfonso Signorini

Salvo Veneziano ha pagato con l’espulsione dalla casa del GF VIP la sua eccessiva leggerezza nel trattare un argomento molto importante come il rispetto e la non violenza sulle donne. In molti, però, hanno ritenuto opportuno prendere qualche provvedimento anche contro i tre concorrenti che hanno riso alle battute del pizzaiolo e non hanno fatto nulla per fermarlo. Per tale ragione, Alfonso Signorini ha informato i tre ragazzi di una decisione molto discussa.

Patrick, Pasquale, Sergio e Salvo pare debbano andare in un centro antiviolenza per ascoltare le storie di alcune donne che realmente hanno subito abusi e atti orribili. Laricchia, però, si è infuriato di questa decisione ritenendola inopportuna dal momento che non si rispecchia affatto nella persona dipinta dal conduttore. Per tale ragione, tra i due c’è stato un pesante alterco.

Il web si scaglia contro il conduttore

Nel frattempo, però, su Twitter i vari telespettatori hanno espresso la loro opinione in merito e, quasi tutti, si sono schierati dalla parte di Pasquale. A loro avviso, l’accanimento del conduttore contro i tre ragazzi è stato eccessivo.

Inoltre, molte persone hanno portato in auge una spinosa questione di cui si rese protagonista proprio Alfonso Signorini. Alcuni anni fa, il direttore di Chi pubblicò una copertina oscena sulla rivista in cui era presente il Ministro Marianna Madia mentre mangiava un gelato.

Il giornalista non esitò, in tale occasione, a fare un’allusione erotica molto pesante, per tale ragione, numerosi telespettatori lo hanno accusato di predicare bene e razzolare male. Alcuni utenti di Twitter hanno, inoltre, ritenuto opportuno mandare anche lui in un centro antiviolenza.