Barbara D’Urso ‘umiliata’ da Rita Rusic al GF Vip 4: ‘Senza luci dello studio è…’

Rita Rusic lancia una frecciata a Barbara D’Urso?

Dopo il terzo appuntamento del Grande Fratello Vip 4 andato in onda mercoledì sera, una delle concorrenti in casa ha iniziato a parlare della bellezza di altri coinquilini. La persona in questione è Rita Rusic, la produttrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Ad un certo punto, però, la gieffina ha tirato fuori il nome di una delle conduttrici più onnipresenti della televisione italiana: Barbara D’Urso.

Senza alcuni indugio la Rusic ha detto che Lady Cologno senza luci ed inquadrature differenti è totalmente differente. Tuttavia per la donna contano i contenuti. Naturalmente le sue affermazioni hanno scatenato una serie di reazione sul web e nei vari social network.

La reazione del popolo del web

In pratica il popolo del web ha letto nelle parole di Rita Rusic al Grande Fratello Vip 4 come una vera e propria frecciatina velenosa nei confronti di Barbara D’Urso. Tuttavia ci sono stati degli utenti che hanno preso le difese della produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Infatti, per loro la gieffina ha fatto quelle dichiarazioni senza alcuna malizia e cattiveria. C’è da dire, infatti che la conduttrice napoletana e l’attuale concorrente del reality show Mediaset sono amiche di vecchia data. Cosa ne penserà la diretta interessata? Replicherà durante la diretta di Pomeriggio Cinque?

Rita Rusic e Andrea Denver sono stati insieme fuori dal GF Vip 4?

Sembra proprio che tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis non ci sia stato nessun flirt in passato. Di questa vicenda se ne è parlato molto nella terza puntata del Grande Fratello Vip 4 e in casa gli animi si sono surriscaldati. Invece, pare che il modello abbia avuto una particolare amicizia con un’altra concorrente del reality show di Canale 5, ovvero Rita Rusic.

Stando alle loro parole questa frequentazione però sarebbe durata pochissimo. Per quale ragione? Alberto Dandolo, giornalista del magazine Oggi ha rivelato che Denver avrebbe lasciato l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori per una ‘miliardaria attempata’. E’ la verità?