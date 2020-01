Ignazio Moser, flirt con la Fiordelisi? L’ex gieffino replica

Ignazio Moser: risposta velata ad Antonella Fiordelisi dopo le dichiarazioni sul flirt avuto in passato

Risalgono agli scorsi giorni le voci di un flirt tra Ignazio Moser e Antonella Fiordelisi. Le prime parole sono arrivate dalla spadista salernitana, stando cui lei e il figlio di Francesco Moser avrebbero avuto una liaison in passato.

Un sentimento ben lontano nel tempo, tuttavia emerso soltanto recentemente. Ma che c’è di vero? Per scoprirlo vengono in soccorso i commenti del gieffino, l’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Tra Cechu e Ignazio il rapporto procede meravigliosamente. Sulla stessa lunghezza d’onda nel privato, così come nel privato. Difatti, la coppia, nata proprio al reality, è attualmente impegnata anche sul piccolo schermo, nel programma Ex On The Beach di MTV.

Ovviamente entrambi hanno avuto dei partner in precedenza. E se quelli della sorella di Belen erano di dominio pubblico, almeno Francesco Monte, lasciato davanti alle telecamere, di Ignazio Moser si sa molto meno. Curiosità finalmente un po’ soddisfatta.

Le ex del gieffino

Nell’elenco degli ex di Ignazio rientra, appunto, la Fiordelisi, modella e sportiva accostata in passato ad altri volti noti. Dalla storia – certa – con l’ex partecipante di Temptation Island, Francesco Chiofalo, al presunto idillio col bomber juventino Gonzalo Higuain. Nata il 14 marzo 1998 sotto il segno dei Pesci, la giovane ha promesso ulteriori dettagli in merito all’avventura, mentre Ignazio Moser aveva preferito tenere la bocca cucita.

Nell’ultima intervista pubblicata sul settimanale Chi, Ignazio ha sostanzialmente definito “poco seria” la relazione intrapresa. Non crede nell’amicizia insieme ad un ex. Lui è sempre stato particolarmente deciso nei tagli, se vogliono pure sufficientemente crudele. Tolto il fatto che ha avuto appena una fidanzata.

Ignazio Moser: un’unica fidanzata

Per il resto – aggiunge Ignazio – ha avuto frequentazioni brevi. Insomma, niente di serio. Senza menzionare direttamente il nome della Fiordelisi, risulta evidente: è lei la destinataria. Dalle dichiarazioni pronunciate, non è dunque mai stata la fidanzata ufficiale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La Fiordelisi farà avere la controreplica? Ciò giocherebbe a favore di Ignazio, futuro conduttore di un format che, guarda caso, tratta i sentimenti e i conti in sospeso tra gli ex.