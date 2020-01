Alba Parietti massacra Tinto Brass: “Abominevole. Lo riempii di parolacce”

Alba Parietti racconta il rapporto altelenante con Tinto Brass: rinunciò a importanti cifre perché le scene erano troppo volgari

Alba Parietti rievoca ancora il problematico rapporto con il regista Tinto Brass. Mesi fa, ospite del programma tv Belve, in onda su Nove, l’opinionista aveva spiegato il rifiuto del ruolo da protagonista offertogli in Così fan Tutte, film del 1992, che poi raccolse Claudia Koll.

Allora mamma di un bimbo piccolo, le scene da interpretare credeva fossero troppo volgari. In uno sfogo affidato ad Instagram, Alba Parietti spiega di aver riempito di parolacce Tinto Brass e sente di aver fatto bene. Il pesante no comportò un prezzo elevato, innanzitutto economico.

Inquadrature sconce

Una rinuncia incredibile di Alba Parietti sul piano economico, oltre un miliardo e duecentomila lire più le percentuali per girare Così Fan Tutte e un’altra pellicola dopo.

Rinunciò scontrandosi pure con il suo agente di allora, convinto che il cineasta fosse un genio. Forse lo era davvero, ma – sentenzia la Parietti – non sulla sua pelle e non su quel contesto. Ammirava il talento di Tinto, lo considerava un grandissimo maestro.

Tuttavia, da ogni incontro aveva la stessa percezione: non intendeva fare di lei un’attrice, bensì sfogare il suo bisogno di trasformare l’erotismo in volgarità, inquadrature sconce. Questo per lei non aveva prezzo. La Chiave era ad esempio era certamente un capolavoro, lei non avrebbe però mai potuto farlo nonostante la riuscita.

Alba Parietti: il flop de Il Macellaio

Senso del pudore e il figlio avrebbe impedito alla Parietti scene tanto spinte. Non ha accettato la parte in Così fan Tutte. Non riuscivano a comunicare, litigavano non appena si incontravano. Le sottoponeva sceneggiature secondo Alba Parietti abominevoli per la sua dignità. Soprattutto inquadrature volgari solo a raccontarle.

Si videro in diverse occasioni, identico il finale: liti imbarazzanti. Se respinse sempre le avance di Brass, Alba accettò di partecipare a Il Macellaio diretto da Aurelio Grimaldi. La pellicola, l’unica dalle atmosfere erotiche per lei, non conseguì il successo inizialmente prospettato.

La Parietti crede si trattava di una regia più raffinate e le scene non scadevano mai nella volgarità, malgrado i momenti di amplesso espliciti insieme a Miki Manojlović.