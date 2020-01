Uomini e Donne, Giulio Raselli caccia Giovanna dallo studio: scelta all’insegna del nervosismo [VIDEO]

La scelta di Giulio Raselli

Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. A differenza delle altre settimane, nella puntata odierna i telespettatori hanno visto il Trono classico. Per quale motivo?

Dopo circa quattro mesi di permanenza all’interno della trasmissione Mediaset, finalmente Giulio Raselli ha scelto. Chi tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso? Ricordiamo che l’appuntamento odierno è stato trasmesso eccezionalmente in diretta e non registrato per evitare gli spoiler dei blog.

Spoiler Trono classico: l’ingresso in studio di Giovanna e Giulia

Il grande giorno finalmente è arrivato: la scelta di Giulio Raselli è stata trasmessa oggi pomeriggio, lunedì 20 gennaio, in diretta su Canale 5. Il giovane di Alessandria ha dovuto scegliere con chi iniziare il suo nuovo percorso di vita.

La decisione era tra le corteggiatrici: Giovanna Abate e Giulia D’Urso. La puntata odierna di Uomini e Donne è iniziata con l’annuncio di Maria De Filippi su una ospite: Gemma Galgani. Ovviamente si trattava di uno scherzo da parte della padrona di casa. Dopo l’ingresso del tronista che è apparso molto agitato, prima è entrata Giovanna e successivamente Giulia. Quindi è stato proposto una clip riassuntiva con i migliori momenti che Giulio ha trascorso con la Abate.

Subito dopo la regia ha fatto vedere quello con protagonisti i momenti con la D’Urso. Poi si è proceduto con le ultime esterne. Giulio ha invitato Giovanna e Giulia a casa sua a Valenza in provincia di Alessandria.

Uomini e Donne: le ultime esterne e la scelta

L’esterna di Giulio Raselli con Giulia abbiamo visto i due fare un giro con il cane, mentre con Giovanna l’ha fatta salire nel suo appartamento per prendere un caffè. Poi l’uscita con al Abate è proseguita con un giro in barca sul Lago d’Orta nel novarese.

Mentre ha portato la D’Urso sulla neve, a Champorcher ad Aosta. La giovane si è fatta prendere dallo sconforto, pensando al fatto che il tronista non la possa scegliere. Giovanna e Giulia hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne per prepararsi alla scelta. La prima a rientrare è stata la Abate che ovviamente non è la scelta.

La ragazza non l’ha presa bene e addirittura dopo una discussione lui le ha consigliato di lasciare lo studio. Quindi è entrata Giulia e, dopo un discorso, Raselli le ha comunicato di aver scelto lei. La D’Urso ha detto di si sotto la pioggia di petali rossi.