Una Vita anticipazioni spagnole: Cinta arrestata e Ramon innamorato

Tante le novità nella nuova stagione di Una Vita, che andrà in onda su Canale 5 tra qualche settimana, dopo che ad Acacias ci sarà un salto temporale in seguito alla morte di Trini e Celia.

Tra le new entry ci sarà Cinta, un personaggio piuttosto controverso che animerà le trame. Ramon invece, dopo aver superato con difficoltà il lutto per la perdita della moglie, troverà la felicità accanto ad un’altra donna, la rossa Carmen.

Una Vita anticipazioni: la nuova storia d’amore di Ramon

Dopo un periodo di solitudine e molto dolore, Ramon si deciderà a voltare pagina e ritorna con Carmen ad Acacias, pronto a rendere pubblico il loro amore. Proprio in quel momento, Antonito riceverà una lettera con pessime notizie.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, il giovane uomo scoprirà che dovrà partire per il servizio militare. Ciò significa che Lolita starà senza di lui per un lungo periodo. Ramon dirà a Carmen di aspettare ad annunciare il loro fidanzamento a causa di questo avvenimento e la donna temerà che il Palacios possa essersi tirato indietro con una scusa.

Cinta arrestata dalla polizia

Nelle prossime puntate di Una Vita inoltre, al quartierino arriverà la polizia per cercare Cinta. La donna verrà arrestata all’istante con l’accusa di aver falsificato i biglietti. Per lei e il suo complice le cose non si metteranno affatto bene. Guai anche per Ursula, che rimarrà senza un tetto. La Dicenta proverà a bussare alla pensione ma Fabiana non accetterà le sue suppliche.

Bellita sarà furiosa con Cinta e le vieterà categoricamente di tornare sul palco. La giovane però, non ascoltando gli avvertimenti della madre, rivelerà a tutta Acacias di essere la Signora del Mistero. La povera Ursula, intanto, sarà costretta a dormire in strada. Fabiana avrà pietà dell’ex istitutrice e proverà a convincere Agustina ad offrirle una sistemazione alla buona.

La Dicenta però, ruberà le chiavi del suo vecchio appartamento e si rifugerà tra quelle quattro mura. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Cinta verrà scarcerata e la madre, per difendere il suo nome, penserà di iscriverla ad un collegio svizzero.

Spoiler Una Vita: Antonito vuole fuggire

Nelle prossime puntate di Una Vita, Antonito avrà un’idea per scampare al servizio militare, ovvero fuggire da Acacias. Ramon però troverà una soluzione meno estrema, proponendo al figlio di fingersi malato. Lolita sarà entusiasta della trovata del Palacios e non finirà mai di ringraziarlo. Infine, Genoveva farà ritorno nel quartierino con un uomo misterioso, chi sarà?