Grande Fratello Vip 4, Sonia Pattarino attacca Ivan Gonzalez: “Ha perso la memoria” (Foto)

Nonostante il Grande Fratello Vip 4 sia iniziato da poche settimane il carattere e i segreti dei concorrenti stanno venendo fuori. Tra questi anche Ivan Gonzalez che sta prendendo le misure ai compagni di viaggio. Ha legato molto con alcuni ragazzi anche se le sue fan sperano possa trovare l’amore proprio all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato anche al centro delle polemiche per il suo rapporto durante il reality “Supervivantes”, versione spagnola dell’Isola dei Famosi, con Paola Caruso. I due si erano avvicinati ma lei lo ha accusato di non aver preso l’iniziativa fino in fondo.

A proposito di amore, dopo settimane di silenzi e di dubbi è tornata a parlare di Ivan Gonzalez anche la sua ex fidanzata Sonia Pattarino. La coppia amatissima dal pubblico di Uomini e Donne è scoppiata qualche mese fa. Di certo la bella sarda non ha usato parole dolci per lo spagnolo che praticamente sembra essersi dimenticato completamente dimenticato di lei.

La storia tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono conosciuti, come detto, durante l’esperienza a Uomini e Donne. Lui era seduto sul trono mentre lei è entrata in studio per corteggiarlo e per rubargli il cuore. E’ stata un’avventura durata alcuni mesi che sono stati molto intensi e ricchi di emozioni e colpi di scena.

Nonostante c’era chi si aspettasse che il tronista spagnolo scegliesse la Paragoni, la sua scelta è ricaduta sulla bella Sonia Pattarino. Lei, dopo un po’ di attesa, ha risposto di si. I due sono usciti e hanno cominciato a vivere una storia molto intensa, tutta a favore di social. Molto spesso entravano uno nelle stories dell’altro per parlare con i rispettivi fan, per raccontare della loro vita sentimentale e non solo.

All’improvviso, però, sono venuta a mancare le storie, le foto e i commenti e tutto questo ha insospettito gli utenti. Nonostante abbiano provato a smentire le voci partendo insieme per il Messico, con la speranza di ritrovare il proprio equilibrio. Una volta rientrati in Italia, però, hanno deciso di prendere strade diverse.

L’attacco di Sonia Pattarino a Ivan Gonzalez

Dopo diverse settimane di silenzio Sonia Pattarino è tornata a parlare di Ivan Gonzalez. La bella sarda, infatti, rispondendo durante una diretta su instagram ha parlato in maniera tutt’altro che carina dell’ex fidanzato. Alla follower che le ha chiesto cosa pensasse dello spagnolo che non l’ha mai nominata, lei ha risposto che secondo lei ha perso la memoria.

Ad onor del vero Ivan Gonzalez, almeno da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 4, non ha praticamente mai parlato di Sonia. Una chiara dimostrazione che da parte sua si tratta di un capitolo della sua vita ormai archiviato.