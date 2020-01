Naike Rivelli senza freni, la stoccata velenosa a Yari Carrisi: ‘Non ci trovavo niente in lui, infatti…’ [FOTO]

Naike Rivelli e la storia con Yari Carrisi

Per chi non lo sapesse Naike Rivelli per qualche tempo è stata fidanzata con Yari Carrisi, il secondogenito di Al Bano e Romina Power. Una coppia che aveva scaturito molto scalpore visto che i due ragazzi sono totalmente differenti. In tanti li ricordano mentre realizzavano delle foto seminudi tra gli ulivi secolari della Tenuta di Cellino San Marco.

Una relazione sentimentale che è terminata quattro anni fa e successivamente la madre Ornella Muti criticò l’ex genero. Nelle ultime ore, però, la 45enne è tornata a menzionare il musicista che è stato tirato in ballo da un follower di IG.

La frecciata della figlia di Ornella Muti al suo ex

Qualche giorno fa Naike Rivelli ha condiviso un video sul suo seguitissimo account Instagram dove si mostra quasi svestita. Un’azione che la figlia di Ornella Muti ci ha abituati da tempo, quindi fin qui nulla di strano. Ma tra i vari commenti apparsi sotto la clip, uno in particolare ha catturato l’attenzione della 45enne.

Nello specifico l’utente le ha chiesto cosa ci trovava in Yari Carrisi visto che era stata la sua fidanzata. La risposta della modella non è tardata ad arrivare, dicendo che lo ha lasciato e che dal giorno sono trascorsi quattro anni. Un altro follower, però, ha usato un linguaggio più colorito scrivendole che durante il fidanzamento, però, ci andava a letto. (Continua dopo la foto)

Naike Rivelli e Yari Carrisi: le ragioni della separazione

Tempo fa Naike Rivelli ha avuto uno sfogo sul suo canale social parlando per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Yari Carrisi. Inizialmente lei e la madre Ornella Muti avevano affrontato l’argomento a Verissimo di Silvia Toffanin. Successivamente la 45enne ne ha voluto parlare su IG.

Riferendosi all’ospitata su Canale 5, la modella disse che purtroppo c’è stata un po’ di confusione sui commenti suoi e della madre riguardo la famiglia Carrisi. Aveva precisato che le due non aveva assolutamente nulla contro di loro. Ma hanno preso le loro distanze dicendo ‘no comment’, è solo perché le vere ragioni della rottura sono molto serie e personali.