Romina Power è sparita, fan preoccupati. Cosa è successo alla ex di Al Bano?

Romina Power nonostante i mille impegni è sempre attiva sui social, condividendo con i propri follower le sue giornate. la cantante, infatti, spesso regala ai suoi seguaci momenti intimi che la ritraggono nel proprio quotidiano. L’ex di Al Bano circa una settimana fa ha deciso di lasciare l’Italia e in tanti sono molto preoccupati per la sua strana assenza. Cosa è successo all’artista?

Che fine ha fatto Romina Power?

Proprio sette giorni fa la 68enne italo americana ha lasciato l’Italia per imbarcarsi verso una località estera. Durante il volo ha postato una immagine con la seguente scritta: “Mysterious lights in the desert”.

Di conseguenza sappiamo quindi che Romina Power ha attraversato il deserto ma da allora non si hanno più notizie. Da un lato c’è chi pensa che sia tornata a Los Angeles, nel suo paese natale, mentre altri credono che stia lavorando insieme ad Al Bano nell’attesa di partecipare a Sanremo. L’unica cosa certa per ora è il suo strano silenzio che sta davvero preoccupando i suoi numerosissimi follower.

Albano Carrisi e la Power pronti per il Festival di Sanremo

Romina Power sopratutto negli ultimi mesi è stata molto attiva sui social, in particolare sul suo profilo Instagram. Ogni giorno per tutto il mese di novembre ha postato scatti della sua piccola Ylenia, chiedendo a tutti di continuare ad aiutarla nelle ricerche.

Accanto al desiderio forte di riabbracciare la sua primogenita, l’ex di Al Bano non hai mai smesso di fermarsi, viaggiando tra l’Italia e l’estero. Insieme a Carrisi, infatti, riesce a riempire le piazze e gli stadi di tutto il mondo e l’ultimo concerto insieme risale a di Capodanno.

A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, si è molto parlato della coppia e della loro probabile partecipazione. Secondo alcune indiscrezioni, Al Bano e Romina dovrebbero essere presenti come ospiti d’onore ma Cristiano Malgioglio ha svelato che entrambi hanno già pronto un pezzo nuovo da cantare. Per ora, tutto è ancora top secret e bisognerà aspettare altri aggiornamenti.