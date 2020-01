Francesco Facchinetti, il dramma familiare: “Un anno senza vedere papà”

Francesco Facchinetti ricorda la sofferenza provata dopo la separazione dei genitori, Roby Facchinetti e Rosaria Longoni

Francesco Facchinetti conosce bene quanto assistere alla separazione dei propri genitori sia un evento traumatico, specialmente in tenera età. Lo sgretolarsi delle certezze, la routine quotidiana stravolta, le piccole cose che vengono improvvisamente a mancare.

Nel corso dell’intervista rilasciata da Caterina Balivo negli studi di Vieni da Me, il figlio di Roby e Rosaria Longoni ha ripercorso i brutti momenti attraversati in seguito alla rottura tra mamma e papà. Francesco Facchinetti ospite fra l’altro oggi pomeriggio a Domenica In per commentare il prossimo Sanremo.

Nel momento in cui due genitori divorziano – ha spiegato – un bambino non capisce le ragioni. Lui aveva compiuto 6 anni. Un giorno, a dieci anni, ha colto la palla al balzo e parlato con il padre. Non lo vedeva da quasi un anno.

Carattere problematico

Era un bambino molto problematico, ha ammesso Francesco Facchinetti. Non una battuta. Tuttavia, i genitori hanno trovato il modo di educarlo. Se gli proibivano qualcosa, lui la faceva. Oggi il 39enne avrebbe finalmente raggiunto il suo equilibrio sia nella carriera sia nella sua vita sentimentale.

Gli affari per Facchinetti Jr. procedono benissimo. Scopertosi abile scout, oggi segue con particolare successo una quarantina di talenti, tra cui Riki, in gara al Festival di Sanremo 2020. E sul privato mica si può lamentare.

Francesco Facchinetti: i figli e il riavvicinamento a papà

Legato a Wilma Helena Faissol, sposata l’11 dicembre 2014, ha avuto dalla compagna due meravigliosi bambini, Leone e Lavinia. Inoltre, il conduttore ha pure un’altra bimba, Mia, nata dalla precedente relazione assieme ad Alessia Marcuzzi.

Gli ex innamorati hanno ritrovato la serenità, si frequentano e portano avanti tranquillamente il loro rapporto, alla pari di qualsiasi famiglia allargata.

Da figlio di genitori divorziati, Francesco intende fare il massimo affinché la fine della storia si ripercuota il meno possibile su Mia. Un grande sfoggio di quella maturità mancatagli in passato e lo strappo ricucito con papà Roby è probabilmente la più grande battaglia vinta!