Ambra Angiolini ci da un taglio rivoluzionando il suo look: addio alla chioma lunga [FOTO]

Il cambio di look di Ambra Angiolini

Nelle ultime ore Ambra Angiolini è tonata a far parlare di sé per via del suo dissenso alle frasi pronunciate da Amadeus in occasione della conferenza stampa di presentazione delle Festival di Sanremo 2020. Il conduttore, infatti, ha fatto uno scivolone sulla figura femminile anche se alcune ore dopo ha detto che le sue parole sono state fraintese.

Resta il fatto che sul web si è sollevato un polverone mediatico e in tanti si sono scagliati contro il nuovo direttore artistico e presentatore della kermesse canora. Ma la compagna di Massimiliano Allegri ha stupito i fan anche per il suo drastico cambio di look.

L’ex volto di Non è la Rai con i capelli a caschetto

Sembra proprio che Ambra Angiolini ama sperimentare sulla sia ella cambiando spesso taglio dei suoi capelli. Infatti, la nota attrice ha ancora una volta cambiato la sua chioma nera. Dopo aver portato per molti mesi i capelli lunghi, l’ex volto di Non è la Rai ha deciso di tagliarli ma nello stesso tempo ha mantenuto il suo colore naturale.

Nello specifico, ha deciso di adottare un caschetto asimmetrico che, senza ombra di dubbio dona un aspetto sbarazzino e giovanile all’attrice. Ovviamente tutti coloro che la seguono sui social netowork sono rimasti stupiti dal nuovo stile che sicuramente verrà ripetuto da tante fan. (Continua dopo il post)

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri innamorati più che mai

Ambra Angiolini non è l’unica che in queste prime settimane del nuovo decennio ha deciso di rivoluzionare il proprio look. Infatti anche altri personaggi dello spettacolo ci hanno dato un taglio ai propri capelli oppure hanno modificato il modo di truccarsi e o di vestirsi.

Resta il fatto che l’ex compagna di Francesco Renga resta sempre una bellissima donna, sia con chioma corta o lunga. Nel frattempo sul web non si parla più di nozze con il suo storico fidanzato Massimiliano Allegri. Per caso hanno deciso di andare avanti con la convivenza senza il fatidico si?