Barbara Alberti GFV 4 a rischio squalifica, offese pesanti per Imma Battaglia e Eva Grimaldi

Barbara Alberti rischia la squalifica, la scrittrice lancia frasi incriminate nei confronti della coppia Grimaldi Battaglia

Continuano le discussioni e le sorprese al Grande Fratello Vip, e anche l’ingresso di Barbara Alberti ha portato scompiglio. La famosa scrittrice e giornalista potrebbe essere a rischio squalifica per delle frasi offensive dette nella casa.

Dopo l’espulsione dalla casa di Salvo Veneziano, quindi, potrebbero esserci altri concorrenti pronti per essere messi alla porta, e la Alberti è tra questi. Tutto quello che viene detto dentro la grande casa non passa infatti inosservato, e i telespettatori sembrano ancora più attenti degli altri anni.

Sono stati proprio i telespettatori a segnalare che la Alberti ha pronunciato frasi troppo forti nei confronti di alcune persone. La prima persona presa di mira dalla giornalista è stato Pasquale Laricchia, poi ha usato parole al vetriolo anche per la oppia Grimaldi – Battaglia.

Barbara Alberti offende pesantemente Eva e Imma

Cosa ha detto esattamente Barbara Alberti contro Eva Grimaldi e Imma Battaglia? Per capire la situazione bisogna partire dallo sfogo di Licia Nunez sull’ex compagna. Mentre Licia sta parlando la Alberti definisce Eva una “megalomane” e Imma una “figlia di pu..ana”.

L’atteggiamento della Alberti è molto duro verso la coppia, e secondo il pubblico ha superato i limiti con le parole. Poi, però da gran furba, la Alberti spara dicendo che Imma è stata cattiva, volgare, e che lei non capisce questo suo modo di fare.

Per finire ha apostrofato come megalomane la moglie di Imma, quindi Eva Grimaldi. In tutto questo era presente la Rusic che però non ha capito nulla dei termini usati dalla Alberti. Il pubblico però ha sentito e ha subito segnalato la cosa.

Ci sarà la squalifica per la Alberti?

Non si sono fatte attendere sui social le reazioni di molti utenti nei confronti di Barbara Alberti. Il Grande Fratello Vip 4 è molto seguito e sono stati in tantissimi a chiedere la sua espulsione. Il pubblico dei social non ha infatti gradito il modo in cui la scrittrice ha parlato di Imma ed Eva.

E non solo, alcuni utenti su Twitter hanno chiesto perché Mediaset non interviene. Secondo alcuni, la rete avrebbe già dovuto impedire la presenza della Alberti nella casa. Altri si sono chiesti se arriverà qualche provvedimento.

Come andrà a finire? Ci sono veramente i presupposti per squalificare la Alberti? Staremo a vedere gli sviluppi di questa situazione!