Giulio Raselli, commenti a caldo prima della scelta: “Sono teso e nervoso ma…”

La scelta di Giulio Raselli è, ormai, alle porte e poco prima di questo grande avvenimento, il ragazzo ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive per i fan di Uomini e Donne. La caporedattrice Raffaella Mennoia prende sempre a cuore i percorsi dei vari concorrenti del talk show pomeridiano.

Proprio per tale motivo, sul suo profilo Instagram ha deciso di pubblicare dei video speciali in cui ha parlato il tronista prossimo al grande passo. Giulio ha confessato di provare delle emozioni contrastanti. Ecco cosa ha rivelato.

Il videomessaggio di Giulio Raselli prima della scelts

Poco prima della scelta, Giulio Raselli ha deciso di mandare un messaggio a tutti i suoi fan. Non avendo un suo account Instagram attivo, dato che ai tronisti non è consentito, il ragazzo ha sfruttato quello della caporedattrice per esprimere il suo stato d’animo in queste ore di fermento. Il grande giorno è fissato per lunedì 20 gennaio, momento in cui il tronista informerà Giulia e Giovanna circa la sua decisione.

Il suo è stato un percorso molto travagliato, durante il quale è stato difficile, se non impossibile, intuire una preferenza. Proprio per tale ragione, i fan non vedono l’ora di assistere a quel momento.

Nelle Instagram Stories di Raffaella Mennoia, il protagonista ha svelato di essere ansioso e nervoso. In questo momento sta provando delle emozioni contrastanti che lo portano ad essere parecchio agitato. (Continua dopo la foto)

Le sue corteggiatrici spariscono dai social

Dopo tanto tempo, però, l’unica sua certezza riguarda la donna che vuole al suo fianco. Questa consapevolezza, infatti, lo spinge a non vedere l’ora di informare la predestinata della sua decisione. Anche se molti telespettatori non sono riusciti a decifrare il suo comportamento, poco prima della scelta Giulio Raselli ha affermato di essere convintissimo di quello che prova.

Nel frattempo, in attesa che arrivino le 14.45 di lunedì 20 gennaio, le sue due corteggiatrici sono praticamente sparite dai social. Giovanna non pubblica contenuti dalle festività natalizie, mentre Giulia, che solitamente è molto attiva, sono giorni che non dà alcun segnale. Evidentemente anche loro stanno facendo le loro considerazioni in merito al percorso fatto fino ad ora.