Uomini e Donne, anticipazioni: Ida e Riccardo tornano in studio, ecco come sta andando la loro relazione

Riccardo e Ida sono stati ospiti nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Ecco come stanno andando le cose tra di loro.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida e Riccardo ospiti in studio

Martedì 21 gennaio c’è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Dopo una puntata davvero movimentata e turbolenta, Maria De Filippi ha fatto entrare gli ospiti. Si tratta di Ida e Riccardo.

La conduttrice ha mandato in onda un video riassuntivo della loro storia. Ricorderete bene che cosa è successo. Ida aveva provato a voltare pagina con Armando e a quel punto Riccardo è tornato sui suoi passi confessando di essere ancora innamorato di lei.

Hanno provato a riavvicinarsi ma Ida era molto fredda e impaurita. Riccardo allora ha tentato il tutto per tutto facendole una proposta di matrimonio. Dopo alcuni giorni di riflessioni, Ida ha deciso di tornare con lui e costruire delle basi solide per un futuro insieme.

Dalle anticipazioni che si sono diffuse nel web, sappiamo che la coppia è entrata in studio mano nella mano e ha raccontato che tra loro va tutto bene anche se le discussioni non mancano.

Anche in quell’occasione, infatti, hanno iniziato a “litigare” perché Riccardo non ha fatto gli auguri a Gemma, ma neanche Ida ha fatto gli auguri ad alcuni parenti di Riccardo. Poi lui ha detto di aver preso in considerazione delle proposte di lavoro, ma Ida ha lamentato il fatto di non saperne nulla.

In ogni caso Maria ha interrotto la tensione proponendo il ballo e poi Gianni ha chiesto se si potevano sedere accanto a lui per il resto della puntata. Chi era presente in studio ha notato che Ida e Riccardo si tenevano sempre per mano e si baciavano spesso.

La data del matrimonio

Ida non ha dato una risposta chiara a Riccardo sul matrimonio. L’ex dama del trono over ha semplicemente detto che prima bisogna costruire delle basi solide. Tuttavia, qualche settimana fa sui social Riccardo si è lasciato sfuggire che forse una data è già stata stabilita ma che per il momento non avrebbero più detto niente su questo argomento. Andrà davvero tutto bene tra loro questa volta? Voi che cosa ne pensate?