Intervista a Giovanna Abate: “La scelta di Giulio è di ormone, rimpiango di…”

Dopo la scelta di Giulio Raselli, Giovanna Abate ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine. La ragazza si è messa a nudo ed ha rivelato cosa pensa realmente del percorso dell’ex tronista e, soprattutto, del modo in cui si è concluso.

L’Abate non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico per l’atteggiamento assunto da Raselli al momento conclusivo del suo percorso. Ad ogni modo, ha dichiarato di non avere grossi rimpianti, solo una cosa eviterebbe di fare se potesse tornare indietro.

Il pensiero di Giovanna Abate sulla scelta di Giulio

Giulio e Giulia stanno vivendo serenamente la loro relazione al di fuori delle telecamere. Giovanna Abate, invece, ha rilasciato una bella intervista al settimanale del talk show in cui si è sfogata ed ha raccontato molte cose.

L’ex corteggiatrice è partita dal momento della scelta e in merito a questo ha detto di essere rimasta molto male. Il suo rammarico, però, non è solo per il non essere stata la prescelta di Raselli, quanto piuttosto per come sia stata trattata.

A suo avviso, infatti, non meritava una simile aggressività da parte del ragazzo, specie perché lui dovrebbe sapere come ci si sente in quella posizione. In merito al rapporto tra lui e Giulia, invece, ha esordito dicendo di reputare la scelta di Raselli molto ormonale. In seguito si è corretta ed ha detto che, probabilmente, il ragazzo si sia molto invaghito della corteggiatrice.

Il più grande rimpianto dell’ex corteggiatrice

In ogni caso, però, nel loro rapporto non c’è stata un’evoluzione, nel senso che l’ex tronista è rimasto folgorato dalla D’Urso sin dal primo momento. Questo, dunque, spinge la non scelta a pensare che il ragazzo avrebbe potuto concludere il suo percorso molto prima. Giovanna Abate, infatti, durante la sua intervista ha spiegato di non capire perché Giulio abbia voluto farle investire dei sentimenti, quando sapeva che non l’avrebbe scelta.

Il suo unico rimpianto, infatti, è quello di avergli permesso di conoscere le sue fragilità, cosa che se tornasse indietro non farebbe. Infine, ha concluso dicendo di essere molto maturata grazie a Uomini e Donne. Ha acquistato una maggiore sicurezza in se stessa e una grande autostima.