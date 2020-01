Amanda Knox ecco come si ritrae, polemiche e insulti (FOTO)

Amanda Knox si ritrae con i vestiti che indossava in cella a Perugia e scatena il putiferio sui social network

Amanda Knox scatena l’ira dei fan perché ha pubblicato una fotografia che fa scattare una serie di polemiche. Infatti, a poco più di un mese dalle nozze con il suo compagno Christopher Robinson, ha indossato la tuta da detenuta che aveva quando era rinchiusa nel carcere di Perugia.

Ha fatto un selfie che ha suscitato non poche polemiche e l’ira da parte delle persone che la seguono social network. Il selfie la riprende con la tuta da detenuta che indossava prima dell’assoluzione nel 2014, in via definitiva, per l’omicidio di Meredith Kercher. Di certo avrebbe potuto evitare di fare una foto di questo tipo che susciterà molta indignazione.

Amanda Knox e la sua foto polemica

Amanda Knox nonostante le polemiche e quanto ha passato in cella, ora avuto il coraggio di farsi una fotografia davanti allo specchio di casa con un maglione blu, dei pantaloni della tuta grigi e un berretto. Ha spiegato che è come se fosse in prigione.

In pratica dice che stava indossando gli stessi pantaloni e la maglia che aveva nella casa circondariale di Capanne a Perugia. Il suo post su Instagram subito ha avuto il successo sperato.

La donna è stata rinchiusa per 4 anni nel carcere di Perugia e adesso che si trova a 40 giorni dal suo matrimonio, si è voluta ritrarre con lo scopo anche di fare probabilmente un po’ di scena. La foto però ha scatenato i commenti dei followers che si sono si sono congratulati con lei in alcuni casi, mentre altri invece, le hanno spiegato che probabilmente era meglio non fare una cosa di questo tipo. Per non parlare degli insulti. (Continua dopo la foto)

La storia di Amanda

La bella Amanda Knox adesso parla con leggerezza di quanto la prigione l’ha cambiata. Ora, anche il Cappellano con cui diventata amica e che non l’aveva mai giudicata, riesce a farle forza. Spiega che adesso è una persona completamente diversa. Inizialmente veniva intesa come una psicopatica, furba, drogata e leggera.

Cosa che invece non è vere e che ovviamente l’ha fatta molto soffrire. Quando si raccontavano di orge sessuali a proposito della donna, addirittura i giornalisti l’avevano ribattezzata Foxy knoxy con una serie di speculazioni.

Adesso questa storia che è entrata anche in tribunale è stata dichiarata come falsa e quindi lei non può non ricordare questi momenti difficili. Dopo il processo e la sua assoluzione, è riuscita ad emergere in tutta la sua innocenza. Anche nel documentario di Netflix su di lei, ne è uscita maniera positiva.