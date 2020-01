Pierluigi Diaco, rimpianto per Nadia Toffa: “Non l’ho ascoltata”

Pierluigi Diaco rimpiange di non aver ascoltato Nadia Toffa mentre era ancora in vita

I tempi di Io e Te nella fascia pomeridiana sono un pallido fantasma, il presente si chiama Io e Te… di notte. In quel ‘di notte’ Pierluigi Diaco c’è la differenza di tutto il mondo, poiché la differente collocazione oraria implica necessariamente vari aggiustamenti. Ad ogni modo, il giornalista e speaker radiofonico è fedele al proprio stile: diretto, spontaneo, anche a costo di tirar fuori la sofferenza in studio.

Cresciuto da uno dei padri della televisione italiana, Maurizio Costanzo, ‘Pigi’ ha lasciato che le emozioni uscissero pure durante una puntata andata in estate su Rai Uno. Allora era da poco scomparsa Nadia Toffa, stroncata dal cancro dopo una dura battaglia dove l’ex inviata e conduttrice de Le Iene ha sempre dimostrato grande coraggio.

Il pensiero all’amica

A lei, scomparsa il 13 agosto, è andato il pensiero di Pierluigi Diaco, amareggiato per aver compreso solamente in parte il suo dolore. Durante il programma, Diaco ha raccontato di aver recuperato le conversazioni fatte insieme alla presentatrice.

La 40enne gli avrebbe esternato il dispiacere provato in conseguenza dei commenti tante, troppo volte spietati sui social network. Ma lui le aveva in più occasioni suggerito di evitare di replicare, sebbene la Toffa si dicesse contraria.

Attraverso la telecamera, Pierluigi Diaco ha concesso al pubblico una confidenza. In mattinata ha ritrovato le vecchie conversazioni avvenute tra lui e Nadia nell’ultimo anno.

È stato difficilissimo parlarne, perché nelle conversazioni portate a conoscenza lei esternava profonda delusione di leggere i messaggi inviatele da alcuni scellerati, senza cuore né ritegno, rei di offendere la dignità di una persona tanto coraggiosa da condividere il dolore pubblicamente.

Pierluigi Diaco pentito

Diaco si era permesso di consigliarle di non rispondere, di non aizzare le polemiche in quanto, così facendo, avrebbe legittimato l’opinione di tali soggetti. Lei sicura aveva manifestato contrarietà, voleva rendere le sue pagine social pulite. Pertanto, rispondeva a chi le lanciava epiteti indicibili. In conclusione, Diaco le ha chiesto scusa per aver mancato di capire il dolore e la rabbia.

L’amaro confessione di Pierluigi ha toccato i cuori. Spesso, anche nei confronti delle persone care, vengono commessi errori e quando non puoi rimediare restano solamente i rimpianti.