‘A me piace l’uccello…’: Paolo Bonolis sconvolto, grande imbarazzo ad Avanti un altro! [VIDEO]

Il grande successo del game show Avanti un altro!

La nona edizione di Avanti un altro! è iniziata alla grande non dolo dal punto di vista del divertimento ma anche negli ascolti. Infatti il game show del preserale di Canale 5 ha recuperato parecchi numeri percentuali di share nei confronti della concorrenza, ovvero L’Eredità di Flavio Insinna.

Inoltre, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, grazie alle gag tra loro o con i concorrenti riescono sempre a strappare un sorriso al pubblico presente in studio ma anche quello da casa. È a proposito di questo, nella puntata di ieri sera è accaduto qualcosa di davvero imbarazzante. Di visa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti dettagli.

Grande imbarazzo in studio: ecco cosa è successo

Nella puntata andata in onda ieri sera, venerdì 24 gennaio 2020 ad Avanti un altro! è accaduto qualcosa di divertente ma nello stesso tempo imbarazzante. Nello specifico, la concorrente Lalla si è presentata davanti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti per giocare.

Lei si è presentata dicendo senza malizia che le piacciono molto gli uccelli. Un’affermazione che ha fatto sorridere il pubblico presente in studio e che ha lasciato perplesso il conduttore romano.

Infatti quest’ultimo ha precisato che lei è un’ornitologa. Ma la diretta interessata ha detto, le piacciono proprio gli uccelli. A quel punto nel quiz tv di Canale 5 è sceso il gelo per il forte imbarazzo. (Continua dopo il video)

Il video della concorrente Lalla diventa virale

Come era prevedibile la scenetta avvenuta all’interno dello studio di Avanti un altro! è diventata immediatamente virale facendo il giro dei vari social network. Infatti in pochissimo tempo è stato visto da migliaia di utenti per non parlare dei commenti divertenti.

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere nel game show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Infatti questa trasmissione prodotta dalla SDL 2005 di Sonia Bruganelli moglie del conduttore capitolino, spesso si basa su questi siparietti per ottenere maggiore successo. Un interesse non solo televisivo ma soprattutto in rete.