Anna Tatangelo, confessioni bollenti su Gigi D’Alessio: “Eravamo in un parcheggio…”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo ed anche una delle più amate.

Più volte, sia la 33enne che il cantante, hanno parlato della loro vita privata, ma c'è stata una volta in particolare che ha visto la cantante di Sora lasciarsi andare ad un aneddoto davvero intimo.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: amore a gonfie vele

Diciamocelo: inizialmente nessuno avrebbe scommesso su questo amore, e sono stati in molti, anche a causa della notevole differenza di età che intercorre tra i due, a sollevare polemiche ed inasprire critiche sull’inizio di questa storia d’amore. Eppure, nonostante tutti i pronostici, loro hanno vinto su tutto: Anna e Gigi stanno insieme da quasi 20 anni e dal loro amore è nato anche un figlio, il piccolo Andrea.

Anche loro, come tutte le coppie, hanno vissuto un periodo di crisi che è stato anche abbastanza lungo e che li ha visti vivere separati per svariati mesi, ma poi sono tornati insieme ed oggi sono più forti ed innamorati di prima.

La confessione intima di Anna Tatangelo

La bellissima artista ha infatti confidato in una recente intervista, come è avvenuta la sua “prima volta” con Gigi. Ha spiegato, con massima schiettezza, di aver detto una bugia ai genitori, i quali pensavano fosse da un’amica…ed invece, la sua serata si è conclusa in un parcheggio insieme al compagno napoletano.

Pausa dal lavoro

La loro vita sentimentale è andata di pari passo con quella artistica, ma oggi hanno deciso di “slegarsi”sotto questo ultimo aspetto. Gigi D’Alessio ha infatti pubblicato un nuovo album dal titolo Noi Due, in cui duetta con grandi nomi della musica italiana, ma Anna, la sua compagna, non c’è. Una scelta precisa, dettata dalla necessità di sottolineare l’esistenza di due personalità artistiche distinte e separate.