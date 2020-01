Beautiful anticipazioni Usa: il ritorno di Thomas a Los Angeles

Interessanti le anticipazioni americane di Beautiful, che vedranno tra non molto il ritorno di Thomas a Los Angeles. Il ragazzo porterà con sé una brutta notizia, quella della morte di Caroline.

Rimasto solo con Douglas, proverà a rifarsi una vita ma rimarrà intrappolato in una difficile situazione che riguarda Hope e il segreto sulla piccola Beth. Contemporaneamente, arriverà nella soap anche Raine, una nuova stagista interpretata dalla modella Kelleth Cuthbert.

Beautiful anticipazioni: Thomas rientra a Los Angeles

Nei prossimi episodi di Beautiful, Bill e Katie passeranno molto tempo insieme e i loro incontri verranno favoriti da Donna e Justin, decisi a riunire la coppia. Intanto, Thomas Forrester tornerà a Los Angeles. L’attore che gli presterà il volto è Matthew Atkinson.

Thomas arriverà con il piccolo Douglas e racconterà alla sua famiglia di aver perso da poco Caroline, morta per una malattia incurabile. Thomas avrà modo di rivedere Sally, la sua ex e tra i due l’atmosfera sarà piuttosto tesa. Ci sarà anche un altro mistero da risolvere, in quanto verrà a galla che Douglas potrebbe non essere il figlio del giovane Forrester.

Bill non sarà affatto felice di sapere che Thomas è tornato in città, visto che fu colpa sua se lui e Sally si lasciarono. Come i fan più affezionati si ricorderanno infatti, lo Spencer disse a Thomas che Caroline stava morendo, per convincerlo a scaricare Sally e fidanzarsi con sua nipote, in modo da distruggere la sua azienda di moda.

Sally destabilizzata dal ritorno di Thomas

Stando agli spoiler di Beautiful, Sally non rimarrà indifferente al ritorno di Thomas e Wyatt non mancherà di notarlo, nonostante lei minimizzi. Sally avrà poi una geniale intuizione, che inizierà a far insospettire il fidanzato.

La stilista infatti, gli dirà che Hope e Flo erano incinte nello stesso periodo e, caso strano, nessuna delle due è riuscita a vivere la maternità, sebbene per motivi diversi. Ciò farà riflettere Wyatt, che si farà delle domande.

Insomma, pare che il ritorno di Thomas in Beautiful porti molto scompiglio all’interno delle trame della soap. Tutto si complicherà quando inizierà ad interessarsi – o meglio – ad ossessionarsi di Hope, certo che possa fare da madre al piccolo Douglas, al quale la Logan si legherà in maniera particolare.

Inoltre, ascoltando una conversazione tra Zoe e Flo, Thomas verrà a sapere nelle prossime puntate di Beautiful che Beth è viva. Per timore di perdere le attenzioni di Hope, il giovane penserà bene di starsene zitto.