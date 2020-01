Massimo Ciavarro, intervista sul figlio Paolo: ‘Potrebbe vincere il Grande Fratello Vip’ e su Clizia Incorvaia dice che…

Massimo Ciavarro, papà di Paolo, concorrente del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista su Chi descrivendo il rapporto con il figlio

Grande Fratello Vip, Massimo Ciavarro: intervista sul figlio Paolo

Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, è un concorrente del Grande Fratello Vip. Nella Casa per ora si è dimostrato empatico, sensibile, disponibile e molto educato. Inoltre, al web piace fantasticare di una storia d’amore tra lui e Clizia Incorvaia anche se per ora non è successo ancora nulla tra di loro.

Paolo, nelle prime puntate del reality, ha parlato molto di suo padre Massimo, preoccupato di averlo deluso e di non avergli detto quanto voleva dirgli. Ebbene, il padre ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini e ha parlato a lungo del rapporto che lo lega a suo figlio.

La decisione di partecipare al reality

L’attore ha raccontato che il mese scorso lui e Paolo si trovavano a pesca insieme, come sono abituati a fare regolarmente. Il figlio gli ha rivelato di avere intenzione di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ma, al contrario della madre che spinge il figlio a lavorare nel mondo dello spettacolo, Massimo è un po’ più titubante a questo tipo di carriera.

L’attore conosce bene gli alti e bassi di quell’ambiente, ma ha deciso di appoggiare comunque le decisioni di suo figlio, adesso come concorrente del reality e prima come conduttore.

Da ragazzo Paolo voleva fare il calciatore e aveva degli agganci molto buoni, ma quando è stato il momento di fare il passo più importante si è tirato indietro. Massimo ha raccontato quell’episodio ricordando la sua incredulità, ma adesso si dice davvero orgoglioso di Paolo perché ha studiato, si è laureato, parla bene l’inglese ed è diventato “un piccolo grande uomo”.

‘Clizia Incorvaia potrebbe piacere a Paolo’: parola di papà Massimo

Massimo ha parlato di suo figlio come un “diplomatico” e “perfettino”, ma quando si arrabbia bisogna anche stare attenti. Secondo lui nel reality avrà un bel rapporto con Michele Cucuzza, Fabio Testi e Pago e non sgomiterà per andare avanti nel gioco. Ma, se giocherà bene le sue carte, potrebbe anche vincere.

Papà Massimo è sempre incollato alla televisione e sente molto la sua mancanza. Nel frattempo, però, segue con attenzione i suoi movimenti con le ragazze. Secondo lui non si avvicinerà mai a Paola Di Benedetto perché è fidanzata, ma Clizia Incorvaia potrebbe piacergli al contrario di quello che ha detto Paolo nella Casa.