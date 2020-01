Naike Rivelli da scandalo, al bar senza mutandine, apre le gambe e mostra tutto [VIDEO]

La nuova provocazione social di Naike Rivelli

Naike Rivelli non si smentisce mai, nelle ultime ore si è resa protagonista di una clip dal sapore bollente. E se nei precedenti casi la figlia di Ornella Muti si è limitata a provocare tra le mura domestiche o in una camera d’albergo, questa volta la 45enne si è azzardata a farlo in un luogo pubblico.

Ebbene sì, munita del suo inseparabile cellulare la modella si è fatta riprendere mentre dava spettacolo all’interno di un bar in attesa di fare colazione. Un’iniziativa che ha scatenato ancora una volta delle polemiche.

La figlia di Ornella Muti contro il Festival di Sanremo

In questa occasione Naike Rivelli ha preso di mira il Festival di Sanremo che, dalla prossima settimana prenderà il via la 70esima edizione. Per la figlia di Ornella Muti la kermesse canora non è altro che un covo di raccomandati e un magna magna di protetti. Così la 45enne ha deciso di organizzare un nuovo siparietto rendendolo virale attraverso il suo account Instagram.

Nella clip in questione vediamo l’attrice all’interno di un bar intenzionata a cimentarsi in una verticale dal sapore bollente. E mentre il barista chiama la Rivelli per offrirle il caffè, la diretta interessata ha risposto in questo modo: “Mi sto esercitando per Sanremo, così come Dio mi ha fatta”.

Naike Rivelli con la tutina trasparente al bar

Ma l’attenzione dei follower non si incentrata sul breve dialogo tra Naike Rivelli e il proprietario del bar, ma sulla mise della 45enne. Infatti, quest’ultima si mostrata ai presenti e al popolo del web praticamente nuda. Nello specifico la modella indossava solamente una calzamaglia color carne, praticamente trasparente, e talmente aderente da mostrare tutte le sue grazie.

Mentre la figlia di Ornella Muti realizzava verticale ha anche spalancato le gambe facendo vedere proprio tutto, in particolare la parte intima. Ovviamente la sua reazione ha lasciato a bocca aperta i seguaci che oltre ad aver lasciato dei likes le hanno fatto dei complimenti. Comunque non sono mancate le critiche da parte degli haters. Ecco il filmato in questione: