Mara Venier atomica, salta il bottone della camicetta e si vede tutto: incidente bollente in diretta [FOTO]

Mara Venier regina della domenica pomeriggio

Da un paio di stagioni Mara Venier è tornata ad essere la signora della domenica. Infatti, dopo quattro anni di ‘esilio’ in Mediaset facendo l’opinionista a L’Isola dei Famosi e giurata a Tu si que vales, la conduttrice veneziana è stata richiamata in Rai. Li è tornata a presentare il suo vecchi amore, ovvero Domenica In, il programma che l’ha resa celebre al pubblico.

Mentre lo scorso dicembre è stata protagonista di tre appuntamenti de La porta dei sogni, un people show che non ha avuto il successo sperato. E a proposito di trasmissioni, qualche giorno fa la moglie di Nicola Carraro si è resa protagonista di un incidente bollente. Cos’è successo?

Il grande successo di Domenica In

La scorsa settimana dalle 14 alle 17:30 circa su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier ha accolto nel suo salotto televisivo numerosi ospiti, tra cui: il cantante Tiziano Ferro e l’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis.

Grazie alle loro presenze gli ascolti sono volati al massimo, complice anche la solarità della padrone di casa che fa molta simpatia a tutte le generazioni. Durante una degli ultimi appuntamenti, però, il numeroso pubblico della prima rete Rai ha assistito al salto di un bottone dispettoso. In che senso?

Incidente bollente per Mara Venier

Nella nuova stagione di Domenica In Mara Venier ha fatto parlare di sé per un piccolo incidente bollente accaduto nello studio 6 del centro Rai Fabrizio Frizzi di Roma. In uno degli appuntamenti trasmessi in queste settimane, la conduttrice veneta si è presentata con un look impeccabile, ovvero una camicetta bianca e giacca nera.

E proprio a causa di questo outfit è stata vittima di qualcosa di sorprendente. Il suo décolleté abbondante e sensuale sin da tempi remoti ha fatto sì che facesse saltare il bottone della camicia. Tutto questo è avvenuto in diretta. Ua vicenda dal sapore piccante che la padrona di casa è riuscita a gestire nel migliore dei modi, con simpatia e la sua solita classe che la contraddistingue. Ecco lo scatto in questione: