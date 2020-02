Una Vita anticipazioni: Genoveva scopre il tradimento del marito

Tante le novità delle puntate spagnole di Una Vita. Le anticipazioni iberiche raccontano che Ramon, dopo la morte di Trini, sarà pronto ad ufficializzare la sua relazione con Carmen, ma le cose non andranno bene.

Il Palacios infatti non si renderà conto di star trasformando la sua donna nella copia della defunta moglie. Intanto, Genoveva avrà tra le mani le prove del tradimento di suo marito, mentre Ursula dopo tanto tempo riuscirà a trovare un lavoro, così da non essere costretta a dormire per strada.

Una Vita anticipazioni: Ursula ha una speranza

Come raccontano gli spoiler delle puntate iberiche della soap opera, Ursula potrà tirare un sospiro di sollievo. Dopo essere tornata ad Acacias senza un soldo un tetto sopra la testa, grazie ad Agustina otterrà un posto come cameriera in un ristorante. Nel frattempo, Carmen riuscirà ad evitare che Antoñito vada in guerra. La donna infatti, gli consiglierà di avere gravi problemi di memoria, così da essere ritenuto non idoneo. L’idea funzionerà alla grande.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Ramon e Carmen si fidanzeranno ufficialmente e tutta Acacias sarà contenta di vederli passeggiare felice e tenersi per mano. Cinta invece, chiederà a Emilio di rendere la loro storia d’amore ufficiale ma, suo malgrado, riceverà un netto rifiuto che la farà sprofondare nella disperazione. Intanto, Marlén sarà intenzionata a porre fine alla vita di Alfredo.

La scoperta di Genoveva

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula sarà contenta per il suo nuovo lavoro e si legherà molto con Augustina. Nello stesso tempo, si renderà conto che la donna è costantemente affaticata e pallida. Preoccupata, deciderà di portarla dal medico per un consulto. Intanto, Genoveva non sarà più allettata dalla proposta di Marlén di uccidere Alfredo, tanto da ordinarle di lasciare Acacias per sempre.

Ramon e Carmen inizieranno ad avere problemi di coppia, visto che il Palacios non riuscirà a dimenticare completamente Trini. Intanto, Cinta ed Emilio si baceranno con passione, venendo colti in flagrante da Camino. Le nuove anticipazioni di Una Vita raccontano poi che Alfredo, nonostante tutto, salverà la vita a Genoveva facendola proteggere da Cristobal.

La donna gli sarà grata, ma ancora non sa che la attende una sgradevole sorpresa. La furba Marlén infatti, lascerà in bella vista una foto in cui Alfredo bacia un’altra donna. Quando Genoveva la vedrà, andrà su tutte le furie e la sua voglia di vendicarsi sarà fortissima. Come se non bastasse, la dark lady la farà pagare anche a Marlen, mettendole del veleno in una bevanda e portandola così ad una cruenta morte.