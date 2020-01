Uomini e Donne, Ida Platano torna nello studio. Ecco il motivo

Ida torna nello studio

Le puntate di Uomini e Donne dedicate al Trono Over da ben 10 anni appassionano gli italiani di tutte le età. Il merito è di coloro che decidono di partecipare per trovare l’anima gemella. Purtroppo non tutti hanno la fortuna di innamorarsi ed essere corrisposti.

Gemma Galgani, per esempio, ha ricevuto l’ennesima delusione da Juan Luis e ora sembra che abbia cambiato atteggiamento con gli uomini. Non a caso ha messo subito la parola fine a una conoscenza per mancanza di interesse riscontrata nei suoi riguardi.

Altri partecipanti, invece, si rimettono in gioco dopo aver fatto la scelta di andare via con una persona. Tra queste c’è Ida Platano, la quale è tornata per partecipare a una sfilata. Quando le hanno chiesto di Riccardo Guarnieri, ha avuto una reazione del tutto inaspettata.

Crisi temporanea o rottura definitiva?

Ida torna nello studio da sola e ciò ha preoccupato i suoi fans, dal momento che non si è presentata con Riccardo. In effetti ha sfilato sulla passerella mostrando la sua indiscussa bellezza. Tuttavia il suo sguardo è risultato malinconico e spento, dunque Maria De Filippi ha posto delle domande sulla sua relazione. Non c’è stata risposta, ma solo lacrime.

Di conseguenza molti ipotizzano che si siano lasciati per l’ennesima volta. Se così fosse, dovrebbe gettare tutto alle spalle perché non è mai stata serena accanto al bel pugliese. Quest’ultimo si è riavvicinato dopo aver visto una sorta di feeling con Armando Incarnato. La gelosia è stata tale da scrivere una lettera d’amore per riconquistarla.

Come se non bastasse le ha chiesto di sposarlo con un anello davanti alle telecamere. Nonostante lei avesse dei dubbi, ha accettato di diventare sua moglie. Sui social si sono sempre mostrati raggianti e molto uniti, però qualcosa pare sia andato storto. A questo punto i telespettatori sperano che possa superare un’ipotetica rottura per accogliere nella sua vita uno degno di lei.

Armando torna all’attacco?

Armando ha sempre dichiarato di avere un forte interesse per Ida e se fosse tornata le avrebbe fatto nuovamente la corte. Per questo motivo ha spesso litigato con Veronica, la quale ha voluto allontanarlo per conoscere altri.

Per ora non si sa ancora se Ida resterà o andrà via. Se deciderà di sedersi tra le dame, probabilmente avrà al suo cospetto non solo il bel napoletano, ma anche i nuovi arrivati. Il pubblico rivedrà anche Riccardo? Per scoprirlo non ci resta che attendere.