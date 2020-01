Amici 19: Nicolai litiga furiosamente con gli altri concorrenti del talent, ecco che cosa è successo

Nicolai, nuovo concorrente di Amici 19, ha un carattere molto forte e l’ha dimostrato nei giorni scorsi quando ha litigato con i suoi compagni d’avventura. Ecco che cosa è successo

Amici 19: Nicolai furioso con i suoi compagni di classe

Nel daytime di Amici 19 andato in onda su Canale 5 mercoledì 29 gennaio, i telespettatori hanno potuto conoscere un po’ meglio Nicolai. Quest’ultimo è entrato nella programma sabato scorso.

Maria De Filippi l’ha presentato alla classe e gli ha consegnato la maglia dei ballerini senza dare nessuna spiegazione. Il suo ingresso, unito a quello di un altro ballerino voluto da Veronica Peparini, Matteo, ha destato molti dubbi e perplessità.

Nicolai, inoltre, si è mostrato da subito con un carattere molto forte e scontroso. Durante una lezione di danza classica Talisa ha paragonato Nicolai a Javier e il nuovo ballerino classico ha perso le staffe. Prima ha “ripreso” la ballerina dicendole di non permettersi più di parlare in quel modo perché tutti sono diversi e i paragoni non vanno fatti.

Se li fa è perché non capisce nulla. Poi si è sfogato con l’assistente di Alessandra Celentano e gli ha detto che lui vuole imparare da insegnanti, da persone che sono preparate. Dai suoi compagni di classe non ha nulla da imparare perché non sanno nulla.

La sua polemica è andata avanti anche in sala relax e Nicolai ha iniziato a litigare pesantemente con Karina, la quale gli ha detto di non vedere in lui un comportamento da primo ballerino. Nicolai ha iniziato a dare spettacolo mettendosi in piedi sui divanetti e dicendo di non aver nulla da dire con loro, che è pronto a sfidare tutti, in particolare Karina in questo caso e mandarla subito a casa.

Nicolai al Serale

Dopo questa grande confusione in sala relax, Jacopo ha raggiunto Nicolai nello spogliatoio e ha cercato di dirgli che il suo non è un atteggiamento giusto dal momento che è appena entrato. Nicolai l’ha ascoltato e gli ha dato ragione. Non solo, ma poi nella registrazione della nuova puntata il ballerino classico ha sostenuto l’esame per il Serale e i tre giudici esterni gli hanno dato la maglia verde.

Non sappiamo le reazioni degli altri concorrenti, ma nel web si è diffuso un certa incredulità. Nicolai è entrato all’improvviso, a ridosso del Serale, e ha avuto la maglia verde a discapito di chi sta studiando nella scuola da novembre. Voi che cosa ne pensate?