Ballando con le Stelle: Milly Carlucci avrà la sua erede nel cast

Ballando con le Stelle: la padrona di casa Milly Carlucci avrebbe convinto una nota collega a fare da concorrente nella nuova edizione

Il tempo va, passano le ore e presto Ballando con le Stelle ripartirà! Ormai manca poco al debutto della nuova edizione del programma e Milly Carlucci sta ultimando il cast. Da tradizione, la popolare conduttrice ha contattato celebri nomi dello showbiz e dello sport. Tra di loro pare ci sarà una famosa collega: giovane, bella, nonché amata.

Secondo quanto asserisce Alberto Dandolo sulle colonne del settimanale Oggi, scenderà in pista a Ballando con le Stelle pure Francesca Fialdini, attualmente impegnata nel programma “Da noi… a ruota libera”.

Ci sono, rivela il giornalista: l’ex padrona di casa de La Vita in Diretta coronerà il proprio sogno di partecipare come concorrente nello show del sabato sera di Rai Uno. Ormai è fumata bianca! E gira voce che la diretta interessata sia al settimo cielo.

Tripudio popolare

In molti hanno già espresso opinione favorevole sulla chiamata a Ballando con le Stelle. Francesca gode dell’affetto popolare, una delle poche signore dello spettacolo in circolazione. Per citare le parole di Maurizio Costanzo su Nuovo TV, la sua ex allieva porta ancora le care, vecchie buone maniere sugli schermi.

Per stile la talentuosa presentatrice potrebbe un giorno raccogliere l’eredità di Milly. Oltre alla preparazione, entrambe sono accomunate dal garbo. È raro vederle coinvolte in polemiche, ai titoloni sui giornali preferiscono far parlare di sé per via del lavoro eccellentemente svolto.

Ballando con le Stelle: piccole donne crescono

Tolta la diffida sporta contro Amici Celebrities, a causa del presunto plagio di Ballando, la Carlucci ha evitato nella carriera di dichiara guerra. Non serve a nessuno e lei lo sa per prima.

Un primo avvicinamento, indiretto, tra Ballando e Francesca è avvenuto mesi fa. Precisamente dall’ospitata di Lasse Matberg, ‘il Vichingo’, presentato da Milly negli studi di La Vita in Diretta come nuovo concorrente. L’uomo ha letteralmente lasciato sbalordita la Fialdini. Entrato in studio, ha salutato la padrona di casa, che, rapita da tanto fascino, si lasciò sfuggire sospirando un commento sul sorriso “così bianco” dell’aitante norvegese.