Alessandra Amoroso, quei brutti pettegolezzi erano veri: la cantante ora confessa tutto

I pettegolezzi sulla storia d’amore di Alessandra Amoroso erano fondati, la cantante si è lasciata con il fidanzato Stefano Settepani

Le voci sulla fine della storia d’amore fra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani negli ultimi giorni si sono fatti più insistenti. A dare la notizia della crisi della coppia era stato il settimanale Chi, che con un articolo aveva lanciato l’indiscrezione.

Legati da tempo, i due hanno convissuto a Roma, però era chiaro che stava accadendo qualcosa e che si stavano allontanando. Secondo quanto pubblicato dalla rivista di Alfonso Signorini la crisi sarebbe stata causata dagli impegni di Settepani.

A questi impegni si è contrapposto il desiderio di Alessandra di formare una famiglia. Probabilmente questa richiesta ha spaventato Stefano, produttore musicale, e non ha avuto il coraggio di prendersi delle responsabilità. Forse il motivo sta nel fatto che ha due bambine e un matrimonio alle spalle finito, tuttavia per la Amoroso non sembra un motivo valido.

Alessandra Amoroso conferma la fine della sua relazione

La cantante, apprezzatissima dai fan, quando è saltata fuori la notizia non ha voluto rispondere, e neanche Stefano lo ha fatto. Il gossip però non si è placato e si sono fatte insistenti le voci sul loro allontanamento. E pensare che si parlava di matrimonio fra i due, almeno fino a qualche giorno fa.

Le voci però non erano infondate e finalmente la Amoroso ha deciso di confermarle. Alessandra ha quindi deciso di rispondere e nelle Storie di Instagram ha postato un messaggio rivolto ai suoi fan.

Nel messaggio annuncia la fine della sua storia d’amore con Stefano Settepani, ma non rivela i motivi della rottura. Ha semplicemente detto che non era il caso di parlarne sui social, non è affatto obbligata a farlo.

La Amoroso non rivela i motivi della rottura con Settepani

Nel messaggio postato sul social la Amoroso ha dunque rivelato ai fan che lei e Settepani non stanno più insieme da un mese. I motivi, come detto prima, sono ancora sconosciuti, ma tutti pensano che sia stato perché Stefano abbia avuto dei dubbi sui desideri della Amoroso.

Alessandra da tempo aveva voglia di creare una famiglia, ma non ha avuto riscontro dei suoi desideri in Settepani. Tuttavia, non per questo è meno entusiasta della vita e di cosa ha ottenuto. Nel messaggio infatti lo ha ribadito e ha detto che la vita è troppo preziosa per non amarla, nonostante le storie d’amore finiscano!