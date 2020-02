Serena Enardu spiazza Clizia Incorvaia: confessione choc

Serena Enardu coglie di sorpresa Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 4: la confessione

In occasione della puntata del Grande Fratello Vip 4 trasmessa venerdì 31 gennaio ha compiuto il proprio ingresso nella Casa più spiata dagli italiani una nuova concorrente, Serena Enardu. Contro il volere del pubblico, che in precedenza aveva scelto di negarle l’accesso al programma, la compagna del cantautore Pago ha varcato finalmente la soglia.

Nel corso dell’ultima puntata, dopo un periodo davvero tanto burrascoso, culminato con la rottura annunciata a Temptation Island Vip 2, i due hanno accantonato i problemi. E ora sembrano innamorati.

Grande ansia prima dell’ingresso

La lontananza ha portato consiglio a Serena Enardu, determinata nel riconquistare Pacifico Settembre. Entrambi, compresi gli errori precedentemente commessi, oggi sognano giorni migliori. Durante la notte Clizia Incorvaia ha dialogato amabilmente assieme all’ex tronista, chiedendole quali emozioni abbia provato mentre Alfonso Signorini le ha proposto di far parte del reality.

In teoria, una domanda semplice meritevole di una risposta altrettanto semplice. Al contrario, però, Serena Enardu ha ammesso di aver accusato grandissima ansia. Onestamente, propendeva verso il no. Tuttavia, questa settimana lo ha visto sentire maggiormente la sua assenza ed eccola lì.

Successivamente, l’ex moglie del leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina le ha chiesto cosa fosse successo tra loro nelle settimane di permanenza a Temptation Island Vip. Difatti, il falò finale terminò con ognuno che prendeva la propria strada. Schiettamente, Serena Enardu ha parlato a Clizia dei problemi già precedentemente presenti.

Il suo è stato colto come un tradimento, ma lei non lo ha mai fatto. Si sono semplicemente allontanati. Clizia Incorvaia ha dunque domandata se in seguito al docu-reality delle tentazioni abbia ricevuto numerose critiche sui social. E la Enardu ha annuito. Adesso la contestano un po’ meno.

Serena Enardu: il sentiment dei social

Ad ogni modo, qualcuno rimane fermo sulle rispettive posizioni. La crisi era iniziata a causa del fatto che vivevano una relazione senza emozioni: non si sono mai, ad esempio, concessi un viaggio. Ha un figlio, sta bene pure da sola.

Spinta dalla paura di dirsi definitivamente addio, Serena e Pago impareranno dal passato? Chiusa la frequentazione con il single Alessandro Graziani, la bella sarda cercherà stavolta di far funzionare davvero la storia.