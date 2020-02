“Chiamate un medico…”: Mara Venier si sente male a Domenica In, ecco cosa è successo

Malore per Mara Venier: ecco cosa è successo

Oggi pomeriggio, 2 febbraio 2020 come al solito dalle 14 alle 17:30 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In.

E proprio nello storico contenitore televisivo Mara Venier ha avuto un problema di salute. A quanto pare la padrona di casa veneta ha accusato un leggero malore dietro le quinte.

Il tutto è accaduto durante la pubblicità della sua trasmissione della domenica pomeriggio. La moglie di Nicola Carrara, che tra l’altro quest’ultimo ha compiuto gli anni in settimana, lo ha poi rivelato agli spettatori in studio e al pubblico da casa. Infatti prima di iniziare l’intervista al cantante Gianluca Grignani, la veneziana è apparsa un po’ affaticata. Mentre il suo ospite che ha omaggiato la presentatrice Rai con un bel mazzo di fiori bianchi.

La conduttrice di Domenica In stava per svenire

Ma cosa è successo realmente a Mara Venier? Quest’ultima durante la puntata ha spiegato che stava per perdere i sensi, con molta probabilità a causa del gran caldo che c’è nello studio di Domenica In per via dei condizionatori accesi. Dopo essere stata visitata dal dottore, alla 69enne è stato dato qualcosa che le ha fatto alzare immediatamente la pressione sanguigna.

Mara Venier conclude l’intervista a Gianluca Grignani

Durante l’intervista a Gianluca Grignani, Mara Venier ha spiegato che c’è stato un momento in cui è arrivato il medico di corsa perché si è sentita svenire e stava per andare in camerino a sdraiarsi. Ma poi ha pensato: chi conduce Domenica In? E soprattutto chi farà le domande al cantautore?

“Ora mi hanno dato non so che, mi sento una bomba e un po fricicarella“, ha detto la conduttrice veneta. Grazie all’intervento immediato da parte del medico, la moglie di Nicola Carrara è riuscita a portare a termine, con la simpatia che la contraddistingue, l’intervista a Gianluca Grignani. E pensare che durante la chiacchierata con Iva Zanicchi è accaduto di tutto nello studio 6 del centro Fabrizio Frizzi di Roma.