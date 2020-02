Beautiful anticipazioni 3-9 febbraio 2020: Hope crolla, Steffy e Liam temono il peggio

Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di colpi di scena. Zoe fa una scoperta scioccante sull’adozione di Phoebe. Hope scoppia in lacrime e crolla davanti a Steffy, la quale spende parole incoraggianti per la sorellastra.

Intanto, Brooke e Ridge temono che Hope abbia scambiato Phoebe per Beth. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap oltreoceano in onda su Canale 5 da lunedì 3 a domenica 9 febbraio.

Anticipazioni Beautiful: Zoe mette alle strette Flo

Zoe racconta a Xander che Flo vive nell’ex appartamento di suo padre e che ha avuto l’impressione che nascondesse qualcosa. Quando la modella va a trovare la giovane Fulton, quest’ultima si spaventa perché non sopporta che le vengano fatte delle domande. Liam chiede a Hope di non fingere di essere forte solo perché Steffy ha adottato Phoebe. La giovane Logan ammette che tenere in braccio la nuova arrivata le ha donato la voglia di rimettersi in carreggiata.

Una telefonata interrompe la loro conversazione: è Steffy. Poco dopo, la Forrester riceve la visita di Hope e Liam, e tutti e tre si occupano delle due bambine. Liam e Steffy, quando restano soli, guardano dal baby-monitor cosa fanno le bambine e si commuovono pensando alla piccola Beth. Nel frattempo, Hope si avvicina a Phoebe e le dice di volerle molto bene. Wyatt e Sally parlano di matrimonio e figli, e si rendono conto di non essere ancora pronti per il grande passo.

Brooke e Ridge preoccupati per Hope

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in programma fino al 9 febbraio, rivelano che Zoe trova i documenti riguardanti l’adozione di Phoebe e resta di succo. Infatti, la modella scopre che nella faccenda misteriosa è coinvolta anche Steffy Forrester.

Senza perdere tempo, chiede alla Fulton di raccontarle tutta la verità. Liam inizia a preoccuparsi quando nota che la moglie si sta legando troppo alla piccola Phoebe come se fosse davvero sua figlia. Steffy lo rassicura dicendo che presto Hope tornerà a sorridere.

Il loro dialogo viene interrotto dal crollo della giovane Logan, convinta che non diventerà mai madre. La sorellastra la rassicura: presto diventerà madre. Flo racconta a Zoe che Phoebe è sua figlia e che l’ha data in adozione a Steffy e che Reese ha fatto solo da intermediario.

Nel frattempo, Brooke e Ridge parlano di Hope e della piccola Phoebe. Dopo un accurato confronto, i due confessano di essere preoccupati per la moglie di Liam. Entrambi credono che Hope abbia scambiato Phoebe per Beth.